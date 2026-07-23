PTA-News: stock3 AG: Tradezahlen Q2/2026 - Anstieg zum Vorjahresquartal und -halbjahr

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Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

stock3 AG: Tradezahlen Q2/2026 - Anstieg zum Vorjahresquartal und -halbjahr

München (pta000/23.07.2026/11:20 UTC+2)

Corporate News

stock3 AG: Tradezahlen Q2/2026 - Anstieg zum Vorjahresquartal und -halbjahr

• 620.694 ausgeführte Trades über brokerize-Schnittstelle in Q2/2026 • Knapp 1,36 Mio. Trades im 1. Halbjahr 2026 • +11 % zum Vorjahresquartal, +21 % zum Vorjahreshalbjahr

München, 23.7.2026 - Die Münchner stock3 AG hat auch im zweiten Quartal 2026 einen Anstieg bei den Tradezahlen verzeichnet. Über die Schnittstelle der 100%-Tochter brokerize GmbH wurden zwischen April und Juni 2026 insgesamt 620.694 Transaktionen ausgeführt. Damit lag das Handelsvolumen 11 % über dem Niveau des Vorjahreszeitraums (Q2/2025: 559.471 Trades). Insgesamt wurden in den ersten sechs Monaten 2026 knapp 1,36 Mio. Trades über die brokerize abgewickelt, was einem Anstieg von 21 % gegenüber dem Vorjahreshalbjahr entspricht (H1/2025: 1,12 Mio. Trades).

Zwar konnte der außergewöhnlich hohe Rekordwert des ersten Quartals 2026 aufgrund einer branchenweit rückläufigen Handelsaktivität nicht gehalten werden, dennoch bestätigt die Entwicklung der letzten drei Monate die anhaltend hohe Aktivität auf den Plattformen der stock3 AG. Im Vorjahresvergleich zeigen sich erneut die starke Positionierung des Unternehmens im Bereich Finanzmarktanalyse und Trading sowie die hohe Relevanz des Embedded-Finance-Angebots der Tochtergesellschaft brokerize.

"Der Verlauf unserer Tradezahlen stimmt uns sehr zufrieden", sagt Robert Abend, Vorstand der stock3 AG. "Das Plus gegenüber dem Vorjahresquartal sowie dem Vorjahreshalbjahr unterstreicht, dass wir unseren Wachstumskurs weiter fortsetzen."

Die brokerize GmbH arbeitet weiterhin daran, das Ökosystem der stock3-Tochter kontinuierlich auszubauen und die Attraktivität des Angebots für aktive Traderinnen und Trader weiter zu erhöhen. Die Anbindung eines weiteren Brokers steht kurz bevor.

Über die stock3 AG

Die stock3 AG wurde im Jahr 2000 gegründet und ist ein unabhängiges Finanztechnologie-Unternehmen mit Sitz in München. Mit der Webplattform stock3.com, der Analyse- und Trading-Software stock3 Terminal und der stock3 App bietet das Unternehmen einen eigens entwickelten One-Stop-Shop für Daten, Märkte und Services. Hier vereint stock3 den gesamten Prozess von der Information über die Analyse bis zum Trading auf einer Plattform. Der Handel direkt auf stock3 wird den Nutzern durch die Multi-Brokerage-Schnittstelle der 100%-Tochter brokerize GmbH ermöglicht. Damit ist der "FinTech"-Vorreiter die Homebase für anspruchsvolle Trader und aktive Anleger. Neben Lösungen für Privatkunden ist die stock3 AG Anbieterin von lizenzbasierten Softwarelösungen und Schnittstellen-Angeboten für Banken, Broker und Medienhäuser. Die Aktie der stock3 AG (ISIN: DE000A0S9QZ8) ist im Qualitätssegment m:access der Börse München notiert und unter anderem auf Xetra(R) handelbar. Weitere Informationen unter https://inside.stock3.com.

IR- & Presse-Kontakt

stock3 AG Nicole Krischker nicole.krischker@stock3.com

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