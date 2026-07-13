Original-Research: stock3 AG - von BankM AG



13.07.2026 / 14:06 CET/CEST

Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.



Einstufung von BankM AG zu stock3 AG Unternehmen: stock3 AG ISIN: DE000A0S9QZ8 Anlass der Studie: GB 2025, Basisstudien-Update Empfehlung: Halten seit: 13.07.2026 Kursziel: € 33,61 Kursziel auf Sicht von: 12 Monate Letzte Ratingänderung: 13.07.2026, vormals Kaufen Analyst: Daniel Grossjohann, Dr. Roger Becker

Solides Umsatzwachstum, Profitabilität springt an Die stock3 AG (ISIN DE000A0S9QZ8, Freiverkehr, BOG) hat in 2025 den Umsatz auf € 13,835 Mio. (+4,2%) steigern können. Die Profitabilität konnte, wie geplant, deutlich gesteigert werden. Das EBITDA (€ 1,86 Mio.; +98%) und der Jahresüberschuss (T€ 953; +309%) legten kräftig zu. Auch wenn unsere Umsatzerwartung für 2025 nicht ganz erfüllt wurde, wurden die EBITDA- und Jahresüberschuss-Prognosen klar übertroffen. Auch in 2026 stehen Synergien und Marge im Fokus, wobei auch dem Wachstum wieder mehr Gewicht eingeräumt wird. Dabei helfen u.a. neue Erlösarten wie etwa lizenzbasierte Softwarelösungen für Geschäftskunden z.B. als White-Label-Lösung oder Eigenentwicklungen auf dem Produktkern, wobei die Terminaltechnologie u.a. für Broker ausgelagert wird. Diese gewinnen damit ein wichtiges Differenzierungsmerkmal in einem umkämpften Wettbewerbsumfeld hinzu. Gerade weil die brokerize-Lösung hier eingebettet ist, befördert dieses Geschäftsfeld auch die Anzahl der (margenstarken) Transaktionsumsätze. Wir heben unsere Margenerwartungen leicht an.



Unsere aktualisierte DCF- und Multiple-Analyse resultiert in einem Fairen Wert von € 33,61 pro Aktie und führt zu unserem Rating "Halten".



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: stock3_20260713_BasisstudienUpdateBankM

Die Analyse oder weiterführende Informationen zu dieser können Sie hier downloaden: https://www.bankm.de/kapitalmarktdienstleistungen/bereichsuebergreifende-dienstleistungen/research-i



Kontakt für Rückfragen:

BankM AG

Daniel Grossjohann

Dr. Roger Becker

Baseler Straße 10, 60329 Frankfurt

Tel. +49 69 71 91 838-42, -46

Fax +49 69 71 91 838-50

daniel.grossjohann@bankm.de

roger.becker@bankm.de



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