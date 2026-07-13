Original-Research: stock3 AG - von BankM AG
Einstufung von BankM AG zu stock3 AG
Solides Umsatzwachstum, Profitabilität springt an
Die stock3 AG (ISIN DE000A0S9QZ8, Freiverkehr, BOG) hat in 2025 den Umsatz auf € 13,835 Mio. (+4,2%) steigern können. Die Profitabilität konnte, wie geplant, deutlich gesteigert werden. Das EBITDA (€ 1,86 Mio.; +98%) und der Jahresüberschuss (T€ 953; +309%) legten kräftig zu. Auch wenn unsere Umsatzerwartung für 2025 nicht ganz erfüllt wurde, wurden die EBITDA- und Jahresüberschuss-Prognosen klar übertroffen. Auch in 2026 stehen Synergien und Marge im Fokus, wobei auch dem Wachstum wieder mehr Gewicht eingeräumt wird. Dabei helfen u.a. neue Erlösarten wie etwa lizenzbasierte Softwarelösungen für Geschäftskunden z.B. als White-Label-Lösung oder Eigenentwicklungen auf dem Produktkern, wobei die Terminaltechnologie u.a. für Broker ausgelagert wird. Diese gewinnen damit ein wichtiges Differenzierungsmerkmal in einem umkämpften Wettbewerbsumfeld hinzu. Gerade weil die brokerize-Lösung hier eingebettet ist, befördert dieses Geschäftsfeld auch die Anzahl der (margenstarken) Transaktionsumsätze. Wir heben unsere Margenerwartungen leicht an.
Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: stock3_20260713_BasisstudienUpdateBankM
Die Analyse oder weiterführende Informationen zu dieser können Sie hier downloaden: https://www.bankm.de/kapitalmarktdienstleistungen/bereichsuebergreifende-dienstleistungen/research-i
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Daniel Grossjohann
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