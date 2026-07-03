DJ PTA-News: stock3 AG: stock3 veröffentlicht testierte Geschäftszahlen 2025 - Konzernumsatz bei EUR 13,8 Mio., neue Lizenzierungsstrategie 2026

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

stock3 AG: stock3 veröffentlicht testierte Geschäftszahlen 2025 - Konzernumsatz bei EUR 13,8 Mio., neue Lizenzierungsstrategie 2026

München (pta000/03.07.2026/11:50 UTC+2)

Corporate News

stock3 veröffentlicht testierte Geschäftszahlen 2025 - Konzernumsatz bei EUR 13,8 Mio., neue Lizenzierungsstrategie 2026

• Konzernumsatz in Höhe von EUR 13,8 Mio. (+ 4 %) • Sehr erfreuliches EBITDA von EUR 1,86 Mio. (+ 98 %) • Deutliche Margensteigerung in 2025, zunehmend positive Effekte durch KI-Einsatz auch für 2026 absehbar

München, 3.7.2026 - Die Münchner stock3 AG (ISIN: DE000A0S9QZ8), Anbieterin der Finanzmarktanalyse- und Tradingplattform stock3, hat heute ihre testierten Geschäftszahlen für das Jahr 2025 veröffentlicht. Diese sind abrufbar unter https://inside.stock3.com/ir/geschaeftsbericht/. Mit einem Jahresumsatz von EUR 13,8 Mio. konnte die Prognose für 2025 eingehalten werden. Sehr erfreulich ist das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) auf Konzernebene, welches im Berichtszeitraum EUR 1,86 Mio. betrug. Die Entwicklungen des vergangenen Jahres und die strategischen Weichen für 2026 lassen ausgesprochen positiv in die Zukunft blicken.

Umsatz-, Ertrags- und Finanzlage

Der Konzernumsatz stieg im Geschäftsjahr 2025 um 4 % auf EUR 13,8 Mio. (2024: EUR 13,3 Mio.). Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) belief sich auf Konzernebene auf EUR 1,86 Mio. (2024: EUR 0,9 Mio.), einhergehend mit einer EBITDA-Marge von 13,4 %. Die stock3 AG erzielte einen Konzernjahresüberschuss in Höhe von EUR 1,0 Mio. (2024: EUR 0,2 Mio.). Der Bilanzgewinn der stock3 AG betrug EUR 1,0 Mio. (2024: EUR 0,4 Mio.). Zum 31.12.2025 verfügte die stock3 AG über liquide Mittel in Höhe von EUR 3,6 Mio. (31.12.2024: EUR 2,6 Mio.).

"Es freut uns sehr, dass wir mit unserem klaren Fokus unsere Marge in den vergangenen 12 Monaten deutlich steigern konnten. Die Neuausrichtung unseres Abomodells schlägt sich bereits in einer erhöhten Conversion Rate und einer Steigerung hinsichtlich des Upgrades bei Services und Abonnementlaufzeiten nieder. Zudem zeigt der Einsatz von Künstlicher Intelligenz positive Effekte auf der Kosten- und Produktseite", sagt Robert Abend, Vorstand der stock3 AG. "Die Entwicklungen des vergangenen Jahres stimmen uns auch für 2026 sehr zuversichtlich. Wir gehen unseren eingeschlagenen Weg konsequent weiter - getreu unserem Ziel, unser Angebot weiter zu schärfen, neue Potenziale zu erschließen und unsere Position am Markt nachhaltig zu stärken."

Ausblick

Neue Wachstumsimpulse dürfen auch in Zukunft erwartet werden. Strategische Kooperationen wie jene mit dem auf der Plattform angebundenen Broker WH SelfInvest, der sich mit 2,95 % an der stock3 AG beteiligt hat, tragen zu Reichweitensteigerung und weiterem Umsatzwachstum bei. Zudem erweitert die stock3 AG mit der neuen Strategie bezogen auf lizenzbasierte Softwarelösungen für Geschäftskunden ihre bisherigen drei Einnahmequellen um ein weiteres Standbein. Dabei wird das stock3 Terminal ausgelagert, wodurch mehrgleisig positive Effekte wie stabile Einnahmen aus Lizenzen sowie ein zusätzlicher Impuls für die 100%-Tochter brokerize GmbH erzielt werden können. Das erste Partner-Projekt hierzu befindet sich bereits in Umsetzung.

Im Übrigen konnte die brokerize GmbH im vergangenen Geschäftsjahr mit rund 2,3 Mio. ausgeführten Orders einen Anstieg der Tradezahlen um 32 % im Vergleich zum Vorjahr verzeichnen und damit einen neuen Rekord brechen. Der positive Trend des Rekordjahres 2025 konnte im laufenden Jahr fortgesetzt werden: Bereits im ersten Quartal stieg die Zahl der Transaktionen sowohl im Vergleich zum Vorquartal (+ 22 %) als auch zum Vorjahresquartal (+ 32 %) deutlich an. Dabei ging der März als stärkster Handelsmonat in die Unternehmensgeschichte ein. Der neue Quartals- und Monatsrekord unterstreicht, dass die stock3-Plattformen bei aktiven Traderinnen und Tradern weiter an Bedeutung gewinnen und die Maßnahmen zur Weiterentwicklung des Angebots greifen. Zudem konnte die brokerize GmbH im Jahr 2025 weitere bedeutende Partner gewinnen und auch im laufenden Jahr die ersten neuen Kooperationen bekanntgeben. Weitere Anbindungen neuer Broker und Partnerplattformen befinden sich in der Umsetzung und sorgen dafür, dass sich die Qualität des Ökosystems des Embedded Finance-Anbieters brokerize kontinuierlich weiter erhöht.

Die Prognose für 2026 ist geprägt von einem fortlaufenden Fokus auf Wachstum, Synergien und Marge. Zudem ist die Zuversicht groß, durch die Umsetzung neuer Potenziale auch im laufenden Jahr eine gute Entwicklung erzielen zu können. Somit erwartet der Vorstand der stock3 AG für das Geschäftsjahr 2026 zum heutigen Zeitpunkt konservativ gerechnet Umsatzerlöse zwischen EUR 13,9 und 14,4 Mio. und ein deutlich gesteigertes EBITDA zwischen EUR 2,2 und 2,7 Mio.

Über die stock3 AG

Der Münchner "FinTech"-Vorreiter wurde im Jahr 2000 als BörseGo gegründet und bietet Privat- und Geschäftskunden IT-Lösungen und redaktionelle Inhalte. Seine beiden erfolgreich etablierten Börsen- und Tradingportale GodmodeTrader und Guidants vereint das Unternehmen seit Herbst 2022 auf einer Webplattform: stock3 (www.stock3.com). Die Vision: die Homebase für anspruchsvolle Trader und aktive Anleger zu schaffen. Im März 2022 ging das Unternehmen selbst an die Börse. Die Aktien mit der ISIN DE000A0S9QZ8 sind im Qualitätssegment m:access der Börse München gelistet und unter anderem auch auf Xetra handelbar. Mehr unter https://inside.stock3.com

IR- & Presse-Kontakt

stock3 AG Nicole Krischker nicole.krischker@stock3.com

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Aussender: stock3 AG Balanstraße 71b 81541 München Deutschland Ansprechpartner: Investor Relations Tel.: +49 89 767369-123 E-Mail: ir@stock3.com Website: www.stock3.com ISIN(s): DE000A0S9QZ8 (Aktie) Börse(n): Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München (m:access), Stuttgart

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