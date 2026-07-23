Sartorius verzeichnete im zweiten Quartal 2026 ein moderates Wachstum, mit einem Umsatzanstieg von 3,1 % im Jahresvergleich auf 911,8 Mio. EUR, trotz einer Kundenentschädigungsbelastung von 26 Mio. EUR im Zusammenhang mit früheren US-Zöllen. Die Bioprocess Solutions blieben die stärkere Sparte, während die Lab Products & Services ein schwächeres Wachstum und eine schwächere Margenentwicklung zeigten. EMEA und Asien-Pazifik schnitten gut ab, während die Amerikas aufgrund von Entschädigungseffekten und Projektverzögerungen zurückgingen. Die Rentabilität verbesserte sich auf Gruppenebene, unterstützt durch den operativen Hebel im Bioprocess-Bereich. Dennoch haben wir die Schätzungen für das Geschäftsjahr 2026 leicht gesenkt und bestätigen unser Kursziel von 190,00 EUR sowie unsere VERKAUFEN-Empfehlung. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/sartorius-ag
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