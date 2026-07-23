DJ Fitch bestätigt RWE-Rating mit "BBB+" - Ausblick stabil
DOW JONES--Die Ratingagentur Fitch hat das langfristige Emittentenausfall-Rating des Energiekonzerns RWE mit "BBB+" und stabilem Ausblick bestätigt. Das Rating spiegele das solide Geschäftsprofil von RWE als großer Stromerzeuger in Deutschland wider, mit einem beträchtlichen Engagement in entwickelten Märkten in Westeuropa und den USA, erläuterte Fitch Ratings. Die Bonitätsbewertung berücksichtige zudem die besseren Erträge aus langfristigen Verträgen mit gut absehbarer Cashflow-Entwicklung sowie den sich schrittweise verbessernden Erzeugungsmix.
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July 23, 2026 05:49 ET (09:49 GMT)
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