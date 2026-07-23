Satter Kurssprung bei der Aktie von Arrowhead Pharmaceuticals am gestrigen Mittwoch. Nach äußerst vielversprechenden Phase-3-Studienergebnissen zu Plozasiran bei Patienten mit schwerer Hypertriglyceridämie ist das Papier des RNAi-Spezialisten um satte 19 Prozent nach oben gesprungen und hat ein neues Mehrjahreshoch markiert.In den beiden Spätphasenstudien erreichte Arrowhead mit Plozasiran deutliche, anhaltende und konsistente Senkung der medianen Triglyceridwerte um rund 80 Prozent. Zudem beobachtete ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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