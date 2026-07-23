NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Sartorius Stedim nach Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 210 Euro belassen. Die Tochtergesellschaft des deutschen Laborausrüsters Sartorius habe ein Wachstum verzeichnet, das den Markterwartungen entsprochen oder diese leicht übertroffen habe, schrieb Charles Weston in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion./edh/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2026 / 02:15 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2026 / 02:15 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: FR0013154002
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2026 / 02:15 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2026 / 02:15 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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