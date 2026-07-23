Deere & Co. (DE): Rallye-Alarm beim Land- und Baumaschinenhersteller!

Zündet jetzt die Rallye auf 670 USD?

Rückblick

Deere & Company (John Deere) ist der weltweit führende Land- und Baumaschinenhersteller und profitiert zunehmend vom Megatrend der Precision Agriculture (automatisiertes & datengestütztes Farming). Nach einem spürbaren Rücksetzer fand die Aktie im Bereich von ca. 520 USD ihren vorläufigen Boden. Ausgehend von diesem Tief startete die Aktie eine steile Erholungsbewegung, gefolgt von einem Rücksetzer und einer Phase der Konsolidierung.

Deere & Co.-Aktie: Chart vom 22.07.2026, Kürzel: DE, Kurs: 607.33 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Der Aktienkurs kämpft im Bereich von 610 USD mit einer markanten horizontalen Hürde. Ein nachhaltiger Ausbruch über diese Marke signalisiert den Beginn einer neuen Trendfortsetzung nach oben. Bei einem geglückten Ausbruch über die Schlüsselzone ergibt sich aus dem Chartmuster ein technisches Potenzial in Richtung 670 USD.

Mögliches bärisches Szenario

Die kurz- und mittelfristigen exponentiellen Durchschnitte EMA 20/50 verlaufen knapp unter dem aktuellen Kursniveau im Bereich von 588 und 595 USD. Sie bieten eine solide dynamische Unterstützung. Fällt der Kurs unter die 50-Tagelinie, wird das kurzfristig bullische Momentum vollständig neutralisiert. Das erste Ziel der Bären liegt im Bereich der Zwischentiefs von Juni bei 556 USD.

Meinung

Nach einer Phase verhaltener Nachfrage verdichten sich die Anzeichen für eine Bodenbildung im Agrarsektor. Die Nachfrage nach moderner, hocheffizienter Landtechnik zieht wieder an. Deere lieferte starke Geschäftsergebnisse - im Q2 mit einem Gewinn pro Aktie von 6,55 USD und einem Umsatz von 13,37 Mrd. USD. Sobald der Widerstand bei 610 USD mit Volumenzunahme überwunden wird, steht der Weg für eine Rallye bis in den Bereich von 670 USD frei. Fundamentale Rückenwinde durch solide Erträge stützen dieses Szenario. Steigen die Zinsen würde dies die Kredite für teure Land- und Baumaschinen erhöhen.

Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

Aktuelle Marktkapitalisierung: 163.94 Mrd. USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 643.31 Mio. USD

Meine Meinung zu Deere & Co. ist neutral

Quellennachweis: Berichterstattung von Nachrichtenagenturen, Finanzportalen und offiziellen Pressemitteilungen des Unternehmens

Autor: Wolfgang Zussner

Veröffentlichungsdatum: 23.07.2026

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