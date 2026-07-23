DAX Verlierer: Siemens Energy Aktie | Kursentwicklung und Chartanalyse

Per Xetra-Schluss vom 22.07.2026 schlossen 30 DAX-Werte im Plus, während zehn Aktien Verluste verzeichneten. Unter den DAX Verlierern führte die Siemens Energy Aktie die Liste mit einem Minus von 4,08% an. SAP verlor 2,61%, Scout24 gab 1,67% nach.

- Siemens Energy ISIN: DE000ENER6Y0 - WKN: ENER6Y - Ticker: ENR

?? DAX Verlierer: 3 Key Takeaways

Die Siemens Energy Aktie war mit -4,08% der größte DAX Verlierer .

war mit -4,08% der größte . Charttechnisch entscheidet die SMA200 über den weiteren mittelfristigen Trend.

Erst ein Ausbruch über die SMA50 würde das technische Bild wieder verbessern.

DAX Verlierer: Siemens Energy Aktie verliert 4,08%

Die Siemens Energy Aktie (WKN: ENR) war am Mittwoch mit einem Abschlag von 4,08% der größte DAX Verlierer. Nach der jüngsten Gewinnmitnahme richtet sich der Blick nun auf wichtige charttechnische Unterstützungen und Widerstände, die für die weitere Kursentwicklung entscheidend sein dürften.

Siemens Energy Aktie im Tageschart

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 23.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Nach dem markanten Jahreshoch 2025 bei 124,80 EUR Mitte Dezember setzte zunächst eine moderate Korrektur ein. Zum Jahresbeginn nahm die Aufwärtsbewegung jedoch wieder Fahrt auf. Der Tageschart zeigt einen intakten Aufwärtstrend, wobei Rücksetzer regelmäßig als Kaufgelegenheiten genutzt wurden. Nachdem Anleger am Hoch bei 171,55 EUR verstärkt Gewinne mitnahmen, fiel die Siemens Energy Aktie zeitweise unter die Marke von 140 EUR. Nach einer längeren Konsolidierungsphase gelang eine erneute Erholung bis auf ein neues Jahreshoch bei 192,00 EUR....

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