Die Siemens Energy Aktie bleibt nach jüngsten Kursverlusten im Rückwärtsgang. JPMorgan zeigt sich dennoch optimistisch und sieht die Schwächephase als mögliche Einstiegschance.Aktie weiter unter Druck Siemens Energy hat zuletzt weiter an Wert verloren. Nach der starken Entwicklung der vergangenen Monate nehmen Anleger Gewinne mit und reagieren sensibel auf Nachrichten aus der Branche. Zusätzlichen Druck brachte GE Vernova, dessen Zahlen am ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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