Die Aktie von SanDisk setzt heute ihre Kletterpartie fort und setzt damit nahtlos an die gute Performance vom Vortag an. Die US-Bank JPMorgan nahm die längere Zeit nicht bewerteten Aktien des Flash-Speicher-Spezialisten mit der Einstufung "Overweight" wieder auf.Bereits am Donnerstag lag das Kursplus im zweistelligen Bereich. Grund waren die positiven Statements des Managements auf dem Investor Day. Das Management stellte für die Geschäftsjahre 2028 bis 2030 ein jährliches Umsatzwachstum im mittleren ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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