Die US-Aktienmärkte haben sich am Freitag im frühen Handel nur wenig bewegt. Der Leitindex Dow Jones Industrial notierte zuletzt knapp im Plus bei 53.855 Punkten. Der marktbreite S&P 500 stand 0,09 Prozent höher auf 7.806 Zählern. Wieder etwas besser präsentierte sich am Freitag der Tech-Index Nasdaq 100 mit plus 0,24 Prozent auf 30.156 Punkten.Konjunkturdaten bestätigten einmal mehr Hoffnungen auf kurzfristig stabile Leitzinsen in den Vereinigten Staaten. So gingen im US-Einzelhandel im ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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