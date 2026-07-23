FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
GREEN BRDG. METALS CORP. J48 CA3929211025
AB/FROM ONWARDS 23.07.2026 14:50 CE
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GREEN BRDG. METALS CORP. J48 CA3929211025
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