© Foto: UnsplashGold ist für Paulson erst am Anfang eines langen Bullenmarkts. Doch den stärkeren Hebel sieht der Milliardeninvestor nicht beim Metall selbst. John Paulson sieht Gold erst am Anfang einer langfristigen Rallye. Der Hedgefonds-Manager, der mit seiner Wette gegen den US-Immobilienmarkt vor der Finanzkrise Milliarden verdiente, sagte in der CNBC-Sendung "The Exchange", das Edelmetall stehe aus seiner Sicht vor einer neuen Phase struktureller Stärke. "Ich glaube tatsächlich, dass wir uns am Anfang oder in der Anfangsphase eines langfristigen Bullenmarktes für Gold befinden", sagte Paulson. "Da die Menschen das Vertrauen in Papierwährungen verlieren, wird Gold als Alternative weiter an Bedeutung …
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