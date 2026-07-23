© Foto: PixabayDie Earnings Season geht in die nächste heiße Runde - und drei Aktien stehen vor einem möglichen Wendepunkt.Die Berichtssaison läuft auf Hochtouren. Besonders die kommende Woche wird überaus entscheident für dieses Quartal werden. Es berichten die Hyperscaler, Luxusunternehmen, Sportartikelhersteller und viele mehr. Die Woche wird überaus spannend. Neben dem großen Rauschen von Big-Tech legt First Solar am nächsten Donnerstag seine Quartalszahlen vor. Auch ein KI-Player. Warum? Die großen Rechenzentren benötigen massiv Energie. Und im sonnenreichen Süden der USA sind einige der Großprojekte angelegt, von denen auch die Aktie des Solarhersteller profitieren könnte. Was First Solar in die …
Enthaltene Werte: US7475251036,US3364331070Den vollständigen Artikel lesen
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