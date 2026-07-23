Regensburg - Nach dem Messerangriff in einer Bank im Regensburger Rennweg haben Spezialkräfte der Polizei den Tatverdächtigen festgenommen. Das teilte das Polizeipräsidium Oberpfalz am Donnerstag mit.



Bei dem Festgenommenen handelt es sich um einen 20-jährigen deutschen Staatsangehörigen. Der Tatverdächtige blieb bei dem Zugriff in dem Gebäude unverletzt.



Nach derzeitigem Ermittlungsstand gehen die Ermittler weiterhin von einem Einzeltäter aus. Hinweise auf einen zweiten Tatverdächtigen liegen der Polizei derzeit nicht vor.



Die polizeilichen Maßnahmen vor Ort dauerten weiterhin an, hieß es. Unter anderem werde das Gebäude derzeit noch abgesucht. Nach aktuellem Ermittlungsstand verletzte der Tatverdächtige einen Mann mit einem Messer schwer. Der Geschädigte wurde zunächst mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Regensburger Krankenhaus gebracht, wo er seinen Verletzungen erlag.



Die Kriminalpolizei Regensburg führt in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Regensburg die Ermittlungen wegen eines vollendeten Tötungsdelikts sowie des Verdachts eines Raubüberfalls.





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