SAP vor den Quartalszahlen: Die Erwartungen im Detail. Und dabei treffen diese Zahlen auf einen hypernervösen Markt, der bereits die IBM-Aktie zuletzt in den Orkus schickte, obwohl man nur "knapp" danebenlag. Hohe Verantwortung - KI-Zweifel. Dazu die Angst, das "klassische Softwarefirmen" durch KI obsolet werden. Und in einem sich hochschaukelnden Iran-US-Konflikt öffnet nun SAP heute - am Donnerstagabend - um 22:05 Uhr MESZ die Bücher für das zweite Quartal 2026 - ein Termin, der angesichts der jüngsten Tech-Turbulenzen für immense Spannung an den Märkten sorgt. Die Analystenerwartungen (Non-IFRS) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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