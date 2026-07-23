SAP hat im Q2 bei Umsatz und Cloud-Wachstum weitgehend die Erwartungen erfüllt. Besonders stark entwickelte sich der Cloud-Auftragsbestand. Beim operativen Ergebnis und beim Gewinn je Aktie blieb Europas größter Softwarekonzern allerdings hinter den Analystenschätzungen zurück. Anleger zeigen sich dennoch erleichtert: Die SAP-Aktie legt im nachbörslichen US-Handel zeitweise um fast acht Prozent zu.Der Umsatz stieg im zweiten Quartal von 9,03 Milliarden Euro auf 9,88 Milliarden Euro und lag damit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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