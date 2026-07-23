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METLEN und HOUTRIS geben strategische Partnerschaft im Bereich der Verteidigungsindustrie auf Zypern bekannt



23.07.2026 / 22:45 CET/CEST

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ATHEN und LONDON, 23. Juli 2026 /PRNewswire/ -- METLEN hat über M Technologies eine exklusive Partnerschaftsvereinbarung mit dem in Zypern ansässigen Unternehmen HOUTRIS unterzeichnet, um neue industrielle Kapazitäten im Bereich Verteidigungssysteme in der Republik Zypern aufzubauen. Die Vereinbarung sieht die Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens in Zypern vor und stärkt die strategische industrielle Zusammenarbeit zwischen Griechenland und Zypern im Verteidigungsbereich weiter. Ziel ist es, zusätzliche Produktionskapazitäten in der Republik Zypern aufzubauen und die Fähigkeiten der zyprischen Industrie zur Herstellung, Integration und Wartung von Verteidigungsgütern auszubauen. Die Partnerschaft wird die internationale Erfahrung, das Know-how und die fortschrittlichen industriellen Kapazitäten von M Technologies mit der langjährigen industriellen Expertise und den Fertigungskapazitäten von HOUTRIS in Zypern vereinen. Darüber hinaus sieht das Programm den Transfer von Know-how, den Aufbau von Fachkompetenzen und die weitere Stärkung der zyprischen Verteidigungsindustrie vor und unterstützt damit den schnelleren Aufbau von Kapazitäten zur Großserienfertigung integrierter Verteidigungssysteme. Im Rahmen des europäischen SAFE-Programms wird das neue Unternehmen die Produktion von Militärfahrzeugen vorantreiben. Die beiden Unternehmen werden zudem weitere Möglichkeiten zur Herstellung, Integration, Unterstützung und Wartung von Verteidigungssystemen in Zypern und der gesamten Region ausloten, mit dem Ziel, eine langfristige Präsenz im Land, eine spürbare industrielle Präsenz und einen bedeutenden Mehrwert für die zyprische Wirtschaft zu etablieren. M Technologies ist der Verteidigungszweig von METLEN und verfügt über umfangreiche Erfahrung bei der Umsetzung komplexer Programme in der Verteidigungsindustrie. Das Unternehmen leistet einen Beitrag zur Herstellung und Wartung fortschrittlicher Verteidigungssysteme, darunter Patriot-Systeme, Leopard-Panzer und Teile der FDI-HN-Fregatten (Belharra), und baut gleichzeitig strategische Partnerschaften mit führenden internationalen Verteidigungsunternehmen auf. Bitte klicken Sie hier , um mehr zu erfahren View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/news-releases/metlen-und-houtris-geben-strategische-partnerschaft-im-bereich-der-verteidigungsindustrie-auf-zypern-bekannt-302833712.html



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