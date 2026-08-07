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METLEN - FINANZERGEBNISSE 1. HALBJAHR 2026



07.08.2026 / 18:20 CET/CEST

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METLEN erzielt im ersten Halbjahr Rekordwerte bei allen wichtigen Finanzkennzahlen (u. a. Umsatz, EBITDA, Nettogewinn sowie Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit). ATHEN und LONDON, 7. August 2026 /PRNewswire/ -- METLEN Energy & Metals PLC (LSE: MTLN) (RIC: MTLN.L) (Bloomberg: MTLN.LN) (Athen: MTLN) (RIC: MTLNr.AT) (Bloomberg: MTLN.GA) (ADR: MYTHY US) gibt heute seine Finanzergebnisse für das erste Halbjahr 2026 bekannt. Der Umsatz belief sich auf 3 987 Millionen Euro, was einem Anstieg von 11 % gegenüber 3608 Millionen Euro im ersten Halbjahr 2025 entspricht und die starke Wachstumsdynamik in den Bereichen Energie & Infrastruktur sowie Konzessionen widerspiegelt.

auf was einem Anstieg von 11 % gegenüber 3608 Millionen Euro im ersten Halbjahr 2025 entspricht und die starke Wachstumsdynamik in den Bereichen Energie & Infrastruktur sowie Konzessionen widerspiegelt. Das EBITDA * erreichte im ersten Halbjahr mit 5 5 0 Millionen Euro einen Rekordwert, verglichen mit 445 Millionen Euro im ersten Halbjahr 2025, und spiegelt damit die starke Entwicklung in allen Geschäftsbereichen wider.

erreichte im ersten Halbjahr mit verglichen mit 445 Millionen Euro im ersten Halbjahr 2025, und spiegelt damit die starke Entwicklung in allen Geschäftsbereichen wider. Der Nettogewinn nach Abzug der Minderheitsanteile belief sich auf 3 13 Millionen Euro gegenüber 254 Millionen Euro im ersten Halbjahr 2025. Der entsprechende Gewinn je Aktie belief sich auf 2, 18 Euro gegenüber 1,81 Euro im entsprechenden Zeitraum des Jahres 2025.

gegenüber 254 Millionen Euro im ersten Halbjahr 2025. Der entsprechende belief sich auf Euro gegenüber 1,81 Euro im entsprechenden Zeitraum des Jahres 2025. Das Unternehmen bekräftigt sowohl seine EBITDA-Prognose für 2026 von 1,00 bis 1,15 Milliarden Euro als auch sein mittelfristiges EBITDA-Ziel von ca. 1920 bis 2080 Millionen Euro und bestätigt damit, dass METLEN auf seinen mittelfristigen Wachstumskurs zurückgekehrt ist. Ein robuster Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit verringerte die bereinigte Nettoverschuldung** um 728 Millionen Euro und senkte den Nettoverschuldungsgrad** von 3,1x zum Ende des Geschäftsjahres 2025 auf 1,7x, was die Stärke des Asset-Rotation-Modells von METLEN, die disziplinierte Kapitalallokation sowie die starke Cashflow-Generierung widerspiegelt. Schuldenabbau bei gleichzeitiger Zielerreichung: METLEN liegt weiterhin voll im Plan; alle strategischen Initiativen verlaufen termingerecht und im Rahmen des Budgets. Die Unterzeichnung des ersten Liefervertrags für Gallium mit einem führenden US-amerikanischen Technologieunternehmen über 25 % der Gesamtproduktion stellt einen bedeutenden Meilenstein dar und verringert die Risiken sowohl beim Ausbau der Aluminiumoxidproduktion als auch beim Vorhaben zur erstmaligen Galliumproduktion.

mit einem führenden US-amerikanischen Technologieunternehmen über 25 % der Gesamtproduktion stellt einen bedeutenden Meilenstein dar und verringert die Risiken sowohl beim Ausbau der Aluminiumoxidproduktion als auch beim Vorhaben zur erstmaligen Galliumproduktion. Im Berichtszeitraum hat METLEN erfolgreich Energie speicherprojekte (BESS) mit einer Leistung von ca. 0,4 G W in Griechenland und Italien ans Netz angeschlossen und betreibt sie nun, während das Unternehmen weitere Projekte mit ca. 1, 6 G W in Süd- und Südosteuropa vorantreibt.

speicherprojekte ans Netz angeschlossen sie in Süd- und Südosteuropa vorantreibt. Das Unternehmen erzielte bei den drei Altverträgen, die 2025 zu Belastungen der Ergebnisentwicklung geführt hatten, erhebliche Fortschritte und erreichte wichtige Meilensteine bei Protos, Grudziadz und Drax, wobei für diese Projekte im Berichtszeitraum allerdings zusätzliche Fertigstellungskosten verbucht wurden und alle verbleibenden Arbeiten voraussichtlich in den kommenden Monaten abgeschlossen werden. * Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen

**Nettoverschuldung und Verschuldungsgrad: auf bereinigter Basis ausgewiesen, unter Ausschluss rückgriffsfreier Verbindlichkeiten, der damit verbundenen Zahlungsmittel sowie des zugehörigen EBITDA Evangelos Mytilineos, geschäftsführender Vorsitzender von METLEN, äußerte sich zu den Finanzergebnissen des ersten Halbjahres 2026 wie folgt: "Unsere starke Leistung im ersten Halbjahr 2026 spiegelt unser großes Bestreben wider, den Geschäftsplan umzusetzen, den wir im April 2025 auf dem Capital Markets Day vorgestellt haben, und unterstreicht unsere konsequente Umsetzung der von uns gesetzten Ziele. Dies zeigt zudem, dass die Herausforderungen, mit denen wir im Jahr 2025 konfrontiert waren, angegangen werden und das Unternehmen wieder auf einen Kurs zurückgekehrt ist, der voll und ganz mit seinen mittelfristigen strategischen Zielen im Einklang steht. Der vielversprechende Start ins Jahr stärkt die Zuversicht, die in unserer auf der Hauptversammlung abgegebenen Prognose zum Ausdruck kommt. Wir freuen uns, dass die von uns identifizierten betrieblichen Herausforderungen angegangen werden und die Maßnahmen, die wir zur Wiederherstellung der Leistungsfähigkeit ergriffen haben, greifbare Ergebnisse zeigen, sodass das Unternehmen in allen Bereichen unserer Geschäftstätigkeit wieder an Dynamik gewinnt. Unsere Geschäftsbereiche verzeichneten alle im Berichtszeitraum ein starkes Wachstum, das durch eine solide Cashflow-Generierung und eine disziplinierte Umsetzung gestützt wurde. Diese Entwicklung spiegelt die Stärke unseres diversifizierten Geschäftsmodells und das Engagement unserer Beschäftigten wider. Unser einzigartiges Synergiemodell sowie unser integrierter Ansatz haben einmal mehr ihre Widerstandsfähigkeit in einem von erhöhter geopolitischer Unsicherheit und anhaltenden Handelsspannungen geprägten Umfeld unter Beweis gestellt, in dem wir uns, wie wir immer wieder gezeigt haben, erfolgreich behaupten und Herausforderungen in Chancen verwandeln können. Dank dieser Wettbewerbsvorteile ist es METLEN gelungen, wichtige strategische Partnerschaften zu schließen und unsere Position auf den internationalen Märkten weiter zu festigen. Auch wenn wir uns bewusst sind, dass noch viel Arbeit vor uns liegt, stimmen mich die erzielten Fortschritte sehr zuversichtlich. Wie wir im Laufe unserer Geschichte immer wieder unter Beweis gestellt haben, setzen wir uns weiterhin dafür ein, unsere strategischen Ziele zu erreichen und nachhaltigen langfristigen Wert für unsere Aktionäre sowie alle unsere Stakeholder zu schaffen, wobei unser klarer Fokus darauf liegt, dauerhaft ein hohes Leistungsniveau zu erzielen." Die vollständige Mitteilung zu den Finanzergebnissen für das erste Halbjahr 2026 finden Sie unter folgendem Link: h1_26_rns_en_.pdf Vollständige Ergebnisse Um den vollständigen Halbjahresbericht von METLEN für den Berichtszeitraum bis zum 30. Juni 2026 einzusehen, fügen Sie bitte die folgenden URLs in die Adressleiste Ihres Browsers ein: http://www.rns-pdf.londonstockexchange.com/rns/4842P_1-2026-8-5.pdf und https://www.metlen.com/investor-relations/financial-results/?year=2026 . Der Halbjahresbericht von METLEN wurde in seiner vollständigen, unbearbeiteten Fassung ebenfalls beim National Storage Mechanism der Financial Conduct Authority eingereicht und wird in Kürze unter folgender Adresse zur Einsichtnahme verfügbar sein: https://data.fca.org.uk/#/nsm/nationalstoragemechanism , gemäß DTR 6.3.5(1A) der Disclosure Guidance and Transparency Rules der Financial Conduct Authority. Informationen zu METLEN: METLEN Energy & Metals Plc (METLEN) ist ein internationales Industrie- und Energieunternehmen, das eine führende Position in der Metall- und Energiebranche einnimmt und dessen Schwerpunkt auf nachhaltigem Wachstum sowie der Kreislaufwirtschaft liegt. METLEN hat sich sowohl auf europäischer als auch auf globaler Ebene als Maßstab für wettbewerbsfähige "grüne" Metallurgie etabliert und betreibt die einzige vollständig integrierte Produktionsanlage für Bauxit, Aluminiumoxid sowie Primäraluminium in der Europäischen Union, die über eigene Hafenanlagen verfügt. Im Energiesektor bietet METLEN integrierte Energielösungen durch die Umsetzung von Projekten zur thermischen und erneuerbaren Stromerzeugung, Stromverteilung und -handel sowie durch Investitionen in Netzinfrastruktur, Batteriespeicher und weitere grüne Technologien an. METLEN ist auf fünf Kontinenten sowie in mehr als 40 Ländern tätig, zählt weltweit mehr als 8500 Beschäftigte und setzt in sämtlichen Geschäftsbereichen ein vollständig synergetisches Modell um. Finanzkennzahlen von METLEN METLEN ist primär an der London Stock Exchange und sekundär an der Athens Stock Exchange notiert; das Unternehmen ist im FTSE-100-Index vertreten. Im Jahr 2025 erzielte METLEN einen Konzernumsatz von 7,11 Milliarden Euro, ein EBITDA von 753 Millionen Euro sowie einen Nettogewinn von 314 Millionen Euro. Die bereinigte Nettoverschuldung belief sich auf 2,10 Milliarden Euro, bei einem Nettoverschuldung/EBITDA-Verhältnis von 3,1x, was die starke finanzielle Widerstandsfähigkeit widerspiegelt. METLEN wird von führenden internationalen Nachhaltigkeits- und ESG-Ratingagenturen bewertet, ist als einziges griechisches Unternehmen im Dow Jones Best-in-Class Emerging Market Index vertreten und erzielt besondere Anerkennung bei MSCI, Sustainalytics, ISS Quality Score, ISS Corporate Score, S&P Global ESG, LSEG, CDP, FTSE Russell, ESG Book, EcoVadis, Bloomberg sowie IdealRatings. www.metlen.com | Facebook | X | YouTube | LinkedIn View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/metlen--finanzergebnisse-1-halbjahr-2026-302846210.html



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