SAP liefert die Quartalszahlen um 22:05. Zusammenfassend - SAP erfüllt die Erwartungen, wenn auch mit wenig Puffer. Und dabei treffen diese Zahlen auf einen hypernervösen Markt, der bereits die IBM-Aktie zuletzt in den Orkus schickte, obwohl man nur "knapp" drunterlag. Und bei der Prognose gibt es kleine Abstriche beim Gewinn - übernahmebedingt. Insgesamt gilt: SAP hat am Donnerstagabend um 22:05 Uhr MESZ die Bücher für das zweite Quartal 2026 geöffnet - Zahlen auf den ersten Blick solide. Der Gesamtumsatz erreichte 9,878 Milliarden Euro und lag damit leicht über der Analystenerwartung von 9,85 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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