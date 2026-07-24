Zürich - Die Bank Vontobel hat im ersten Halbjahr 2026 von einer hohen Kundenaktivität profitiert und den Gewinn stark gesteigert. Im Privatkundengeschäft verzeichnete die Bank erneut klare Neugeldzuflüsse, während die Netto-Neugeldflüsse im Geschäft mit den institutionellen Kunden stagnierten. Vontobel erzielte in den ersten sechs Monaten unter dem Strich einen Reingewinn von 216,0 Millionen Franken nach 115,5 Millionen im Vorjahreszeitraum, wie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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