Die Tesla-Aktie ist nach dem gestrigen Kurssturz von -14,5% erneut massiv unter Druck geraten. Seit dem Rekordhoch summiert sich die Korrektur inzwischen auf rund -37%, wodurch die Charttechnik wieder verstärkt in den Fokus der Anleger rückt. Gelingt es der Aktie, im Bereich wichtiger Unterstützungen einen Boden auszubilden, könnte eine Gegenbewegung einsetzen. Andernfalls droht eine Ausweitung der Korrektur. Wie es für den Kurs der Tesla-Aktie weitergehen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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