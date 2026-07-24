Es läuft weiterhin absolut rund bei Repsol. Der spanische Energiekonzern legte am Donnerstag seine Zahlen für das zweite Quartal vor und konnte damit einmal mehr überzeugen. So wurde der Nettogewinn von 598 Millionen Euro auf 1,84 Milliarden Euro knapp verdreifacht. Das waren etwa 200 Millionen Euro mehr als Analysten erwartet hatten.Dementsprechend legte die Repsol-Aktie im gestrigen Handel deutlich zu, generierte ein frisches Kaufsignal und sprang auf ein neues Allzeithoch bei 27,49 Euro. Beim ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär