Digitale Infrastruktur und zentrale Lage stärken die Attraktivität des Bürostandorts am AlexanderplatzDas Büroobjekt Alex One in der Alexanderstraße 1, 3, 5 in Berlin-Mitte wurde mit der WiredScore-Gold-Zertifizierung ausgezeichnet. Die international anerkannte Zertifizierung bestätigt die hohe digitale Leistungsfähigkeit und Zukunftsfähigkeit der Immobilie sowie die Qualität ihrer technischen Infrastruktur. WiredScore ist ein weltweit anerkannter Standard zur Bewertung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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