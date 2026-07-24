Basel - Das Food-Robotics-Startup Maus Robotics hat CHF 150'000 von Venture Kick erhalten, um autonome Roboter zu entwickeln, die frische Crêpes aus Rohzutaten in nur 90 Sekunden zubereiten. Das Startup will frisch zubereitete Mahlzeiten jederzeit und überall verfügbar machen. Roboter verlassen zunehmend die Fabrikhallen und werden Teil unseres Alltags: Sie reinigen unsere Wohnungen, steuern Fahrzeuge oder unterstützen bei hochkomplexen chirurgischen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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