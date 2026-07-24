FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:
Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 24.07.2026 - 11.00 am
- BERENBERG CUTS ANGLO AMERICAN PRICE TARGET TO 4100 (4200) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES AUCTION TECHNOLOGY PRICE TARGET TO 490 (460) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES CHESNARA PLC PRICE TARGET TO 404 (373) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES FORESIGHT GROUP PRICE TARGET TO 720 (560) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES VICTORIA PLC PRICE TARGET TO 100 (60) PENCE - 'BUY' - BERENBERG STARTS BRIDGEPOINT WITH 'BUY' - PRICE TARGET 360 PENCE - CITIGROUP CUTS CENTRICA PRICE TARGET TO 214 (218) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP CUTS CENTRICA PRICE TARGET TO 214 (218) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP CUTS ENTAIN PRICE TARGET TO 1000 (1050) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP CUTS RIO TINTO PRICE TARGET TO 7100 (7700) PENCE - 'NEUTRAL' - CITIGROUP CUTS SOUTH32 PRICE TARGET TO 280 (320) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP RAISES AJ BELL PRICE TARGET TO 650 (600) PENCE - 'NEUTRAL' - CITIGROUP REINITIATES GSK WITH 'NEUTRAL' - PRICE TARGET 2100 PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS JUPITER FUND PRICE TARGET TO 180 (190) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES AJ BELL PRICE TARGET TO 700 (675) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES MORGAN SINDALL PRICE TARGET TO 6200 (5700) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES RELX PRICE TARGET TO 3100 (3050) PENCE - 'BUY' - EXANE BNP RAISES JD SPORTS FASHION TO 'OUTPERFORM' (N) - PRICE TARGET 105 (85) PENCE - JEFFERIES RAISES HAMMERSON PRICE TARGET TO 360 (334) PENCE - 'HOLD' - JPMORGAN CUTS AUCTION TECHNOLOGY PRICE TARGET TO 680 (685) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS CENTRICA PRICE TARGET TO 227 (235) PENCE - 'OVERWEIGHT' - SHORE CAPITAL RAISES HSBC TO 'HOLD' (SELL) - PRICE TARGET 1250 PENCE - UBS CUTS STANDARD CHARTERED TO 'NEUTRAL' (BUY) - PRICE TARGET 2180 (2130) PENCE
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