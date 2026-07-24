Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt trotzt am Freitag den zahlreichen negativen Einflüssen. Weder das erneute Zoll-Thema noch die weiter angespannte Lage in Nahost oder auch die steigenden Ölpreise können die Börsianer von ihrer Sehnsucht nach einer kleinen Erholung abbringen. Entsprechend versöhnlich präsentiert sich das Schweizer Kurstableau. Auch an den europäischen Märkten schütteln die Anleger die schwachen Vorgaben ab. Die aktuellen Kursgewinne ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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