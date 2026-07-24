Aktien aus dem Bereich Quantencomputing standen zuletzt erneut massiv unter Druck und verzeichneten deutliche Kursrückgänge. Auch die IonQ-Aktie hat seit ihrem Hoch im Mai bei rund 62 € nahezu die Hälfte ihres Wertes eingebüßt. Am Freitag notiert sie aktuell bei etwa 30,30 €. Für Anleger stellt sich daher die Frage: Bietet der Rücksetzer wieder eine attraktive Einstiegschance? Starkes Wachstum erwartet IonQ ist sehr dynamisch in das laufende Geschäftsjahr ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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