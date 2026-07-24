Der Kurs der Thermo Fisher Scientic-Aktie legte gestern um fast +9% zu und setzte damit die positive Kursentwicklung der letzten Wochen fort. Was steckt hinter der guten Performance des US-Laborausrüsters und Life-Science-Riesen und können sich Anleger noch mehr von der Aktie erwarten? Unerwartet starke Zahlen Ausgelöst wurde der gestrige Kurssprung der Thermo Fisher-Aktie durch die Quartaszahlen des Life Science-Konzerns. Sie fielen sehr stark aus ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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