Susquehanna senkt das Kursziel für Sandisk von 3.250 auf 3.050 Dollar, bestätigt aber das positive Votum. Der Schritt beruht ausdrücklich auf einer Korrektur interner fehlerhafter Umsatz- und Gewinnschätzungen des Anlalystenhauses und nicht auf einer schwächeren Einschätzung des NAND-Marktes.
Im Fokus der Zahlen am 5. August steht vor allem die Frage, wie stark KI-Inferenz zusätzliche Nachfrage nach SSD-Speichern erzeugt. Beim sogenannten KV-Cache-Offloading werden Daten aus dem teuren GPU-Speicher auf Arbeitsspeicher oder SSDs ausgelagert. Entscheidend wird daher, welcher Anteil künftig auf DRAM und welcher auf lokalen SSDs liegt.
Weitere Themen sind langfristig gebundene Kapazitäten, die Entwicklung des margenstarken Datacenter-Geschäfts nebst Kostensenkungen durch die neuen NAND-Generationen BiCS8 und BiCS10.
Die extrem bullishe Grundthese von Susquehanna bleibt damit bestehen, das neue Kursziel liegt immer noch 90 % über dem aktuellen Kurs.
Volker Schulz
Redaktionsleiter https://www.bernecker.info/
Im Fokus der Zahlen am 5. August steht vor allem die Frage, wie stark KI-Inferenz zusätzliche Nachfrage nach SSD-Speichern erzeugt. Beim sogenannten KV-Cache-Offloading werden Daten aus dem teuren GPU-Speicher auf Arbeitsspeicher oder SSDs ausgelagert. Entscheidend wird daher, welcher Anteil künftig auf DRAM und welcher auf lokalen SSDs liegt.
Weitere Themen sind langfristig gebundene Kapazitäten, die Entwicklung des margenstarken Datacenter-Geschäfts nebst Kostensenkungen durch die neuen NAND-Generationen BiCS8 und BiCS10.
Die extrem bullishe Grundthese von Susquehanna bleibt damit bestehen, das neue Kursziel liegt immer noch 90 % über dem aktuellen Kurs.
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