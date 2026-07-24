Baar - Der Warenprüf- und Zertifikationskonzern SGS wächst trotz geopolitischer Krisen und einem gedämpften Welthandel weiter. Nebst zahlreichen kleineren Firmenzukäufen verleihen die Nachfrage nach Sicherheitslösungen im digitalen Raum und das Geschäft zum Thema Nachhaltigkeit der global breit aufgestellten Gruppe Schub. In der ersten Jahreshälfte 2026 steigerte SGS den Umsatz um 7,6 Prozent auf 3,68 Milliarden Franken, wie der Konzern am Freitag ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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