Die SAP-Aktie zählt am Freitag zu den größten Gewinnern im DAX. Auslöser sind überzeugende Quartalszahlen, die vor allem im Cloud-Geschäft positiv überraschten. Gleichzeitig sorgt die wachsende Nachfrage nach KI-Lösungen für neuen Optimismus und gibt nicht nur SAP, sondern der gesamten Softwarebranche Rückenwind.Cloud-Geschäft übertrifft die Erwartungen Im Fokus der Anleger steht der sogenannte Current Cloud Backlog - also die vertraglich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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