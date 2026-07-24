Der Deutsche Aktienindex konnte sich im heutigen Handelsverlauf wieder in Richtung der 25 000er-Marke aufmachen, aber richtige Kauflaune hat sich bei den Investoren nicht eingestellt. Ganz im Gegenteil: Diese nehmen weiter Gewinne bei vielen Unternehmen mit, die gute Quartalsberichte vorlegen.

Eine Ausnahme bildeten heute die Aktien von SAP. Das Cloud-Geschäft bleibt das wesentliche Zugpferd und wächst weiter rasant. Ähnlich wie beim US-Konkurrenten ServiceNow scheinen die Technologiekonzerne sogar als Infrastrukturgewinner aus dem KI-Hype hervorgehen zu können. Das extrem pessimistische Sentiment im Vorfeld der Zahlen hat sich damit nicht bestätigt und es lassen sich keine Blessuren durch Künstliche Intelligenz bei den Walldorfern erkennen.

Anders sieht es bei Volkswagen aus. Die Wolfsburger leiden noch immer unter der Restrukturierungslast und kämpfen zeitgleich mit rückläufigen Umsätzen. Die Münchener Rück hat dagegen besser als erwartete vorläufige Zahlen gemeldet und liegt bei der Überschussentwicklung über den Analystenschätzungen.

Aus den USA fallen die Zahlen von American Express, Verizon und NextEra Energy besser als erwartet aus, können aber kaum Anleger für ihre Aktien begeistern. Es ist eine gewisse Sommermüdigkeit festzustellen, die durch die Entwicklungen im Nahen Osten zusätzlich gefördert wird. Es ist nicht abzusehen, was sich am Wochenende en ereignen kann und wie die Finanzmärkte darauf am Montag reagieren werden. In diesem Umfeld halten sich die Investoren dann doch lieber zurück und nehmen Gewinne mit.

Das konjunkturelle Bild in Deutschland hat sich zuletzt weiter aufgehellt und wurde heute durch die Einkaufsmanagerindizes sowohl im Dienstleistungssektor als auch im produzierenden Gewerbe bestätigt. So konnte sich der Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe im Juli auf 52 Punkte verbessern und kam besser als die Erwartung von 50,4 Punkten rein. Auch im Dienstleistungssektor liegt der PMI derzeit mit 51,6 Punkten in der Expansionszone. Hier hatten die Analysten mit einem Stand von lediglich 49 Punkten gerechnet.

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