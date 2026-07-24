HERNDON, Virginia, July 24, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Learning Tree International, ein weltweit führender Anbieter im Bereich der Personaltransformation, gab heute bekannt, dass das Unternehmen nun als ServiceNow Authorized Training Partner fungiert. Damit erweitert das Unternehmen seine Möglichkeiten, Unternehmen dabei zu unterstützen, die erforderlichen Kompetenzen und Einführungsstrategien aufzubauen, um den größtmöglichen Nutzen aus ihren ServiceNow-Investitionen zu ziehen.

Durch diese Partnerschaft werden die zertifizierten ServiceNow-Schulungen in das umfassende Lernökosystem von Learning Tree integriert, das mehr als 600 von Trainern geleitete Kurse sowie das AI Adoption Framework umfasst. Das Rahmenwerk bietet Unternehmen einen strukturierten Ansatz, um den Weg vom ersten Bewusstsein für KI hin zur Bereitschaft der Belegschaft, zur Einführung und zu messbaren Auswirkungen zu beschreiten - und trägt so dazu bei, dass Plattforminvestitionen durch die Kompetenzen, Verhaltensweisen und Veränderungsprozesse gestützt werden, die für langfristigen Erfolg erforderlich sind. Zusammen bieten diese Funktionen den Kunden einen praktischen Weg, um Teams auszurüsten, Veränderungen zu unterstützen und die Ergebnisse der Plattform zu verbessern.

ServiceNow-Schulungen mit der Transformation der Belegschaft verknüpfen

Viele Unternehmen investieren in leistungsstarke Plattformen, haben jedoch Schwierigkeiten, diese Investition in ihren Arbeitsalltag zu integrieren. Learning Tree trägt zur Bewältigung dieser Herausforderung bei, indem es technische Schulungen mit der Befähigung der Mitarbeitenden verbindet und den Teams so das Wissen, das Selbstvertrauen und die praktische Unterstützung vermittelt, die sie benötigen, um die Funktionen von ServiceNow erfolgreich einzusetzen.

Da KI zunehmend in Unternehmensplattformen und Arbeitsabläufe integriert wird, unterstützt das AI Adoption Framework von Learning Tree Unternehmen dabei, technische Schulungen mit den übergeordneten Aspekten der Bereitschaft, des rollenbasierten Lernens und der Veränderungsförderung zu verknüpfen, die erforderlich sind, um neue Funktionen in alltäglichen Geschäftsnutzen umzusetzen.

"ServiceNow hilft Unternehmen dabei, die Art und Weise, wie Arbeit erledigt wird, neu zu erwägen, und diese Botschaft steht in direktem Zusammenhang mit dem, was wir in der gesamten Belegschaft beobachten: Eine Transformation ist nur dann erfolgreich, wenn die Menschen über die Fähigkeiten, das Selbstvertrauen und die Unterstützung verfügen, um neue Arbeitsweisen anzunehmen", sagte David Brown, Chief Executive Officer von Learning Tree International. "Als autorisierter Schulungspartner von ServiceNow unterstützt Learning Tree Unternehmen dabei, die Lücke zwischen Technologieinvestitionen und der Bereitschaft der Mitarbeitenden zu schließen - damit sie die Einführung beschleunigen, die betriebliche Leistung steigern und KI-gestützte Plattformen in messbare Geschäftsergebnisse umsetzen können."

Ein integriertes Befähigungsmodell für ServiceNow-Kunden

Im Rahmen dieser Partnerschaft unterstützt Learning Tree seine Kunden in folgenden Bereichen:

Autorisierte ServiceNow-Schulungen sollen die Kenntnisse der Anwender vertiefen und die erfolgreiche Einführung der Plattform unterstützen.

sollen die Kenntnisse der Anwender vertiefen und die erfolgreiche Einführung der Plattform unterstützen. Von Trainern geleitete Personalentwicklung, die auf praktische Arbeitsabläufe, geschäftliche Prioritäten und rollenspezifische Lernbedürfnisse abgestimmt ist.

Ein umfassenderer Ansatz zur Befähigung, der Plattformwissen mit den für einen nachhaltigen Wandel erforderlichen Kompetenzen in den Bereichen Führung, Prozesse und KI-Bereitschaft verbindet.

Erweiterung der Reichweite durch ein globales Lernnetzwerk

Mit mehr als 50 Jahren Erfahrung und einem globalen Bereitstellungsmodell bringt Learning Tree Schulungen im Unternehmensmaßstab in das ServiceNow-Ökosystem ein. Dank seiner Reichweite können Unternehmen regionenübergreifend einheitliche Schulungsangebote bereitstellen und gleichzeitig die Weiterbildungsmaßnahmen an die Bedürfnisse von Plattformteams, Geschäftsanwendern und Transformationsverantwortlichen anpassen. Mithilfe seines AI Adoption Framework kann Learning Tree Unternehmen dabei unterstützen, einen einheitlichen Ansatz zur Einführung von KI über Regionen, Teams und Funktionen hinweg anzuwenden und gleichzeitig die Lernpfade auf die Bedürfnisse der Nutzer der ServiceNow-Plattform, der Führungskräfte und der Transformationsteams abzustimmen.

Diese Partnerschaft schafft zudem eine Grundlage für die weitere Zusammenarbeit, da die Nachfrage der Kunden nach vertrauenswürdigen, rollenbasierten ServiceNow-Schulungen und KI-gestützter Transformationsunterstützung stetig wächst. Indem Learning Tree autorisierte Schulungen in einen umfassenderen Anwendungsrahmen einbindet, unterstützt das Unternehmen seine Kunden dabei, den Schritt von der Plattformimplementierung hin zu einer nachhaltigen Nutzung durch die Mitarbeitenden zu vollziehen.

Die erweiterte Partnerschaft von Learning Tree mit ServiceNow unterstreicht das Engagement des Unternehmens, Organisationen dabei zu unterstützen, ihre Technologieinvestitionen mit den Kompetenzen, Prozessen, Maßnahmen zur Veränderungsförderung und Vorgehensweisen zur Einführung von KI zu verbinden, die für die Schaffung nachhaltiger geschäftlicher Werte erforderlich sind.

Unterstützung messbarer Ergebnisse bei der Einführung von KI

Durch die Kombination von zertifizierten ServiceNow-Schulungen mit der Expertise von Learning Tree im Bereich der Personaltransformation und dem AI Adoption Framework können Unternehmen ihre Teams besser auf Folgendes vorbereiten:

Steigerung der Kompetenz und des Selbstvertrauens der Nutzer

Verbesserung der Effizienz der Arbeitsabläufe und der Servicebereitstellung

Schaffung der Bereitschaft für KI-gestützte Betriebsabläufe

Sicherung des langfristigen Werts der Plattform durch stärkere interne Kompetenzen

Über Learning Tree International

Learning Tree International ist ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für die Personalentwicklung und Technologietrainings. Seit mehr als 50 Jahren unterstützt Learning Tree Unternehmen und Fachkräfte weltweit dabei, die entscheidenden Fähigkeiten zu entwickeln, die erforderlich sind, um in einem sich schnell verändernden Umfeld erfolgreich zu sein. Die von Lehrkräften geleiteten und hybriden Lernprogramme des Unternehmens befähigen Einzelpersonen und Organisationen, Veränderungen zu beschleunigen, die Leistung zu steigern und nachhaltige Ergebnisse zu erzielen. Das AI Adoption Framework des Unternehmens unterstützt Unternehmen dabei, die notwendigen Voraussetzungen, rollenbasierten Kompetenzen und Einführungsstrategien zu schaffen, um Investitionen in KI-gestützte Technologien in messbare Geschäftsergebnisse umzusetzen.

Besuchen Sie www.LearningTree.com, um weitere Informationen zu erhalten.

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