Zürich - ServiceNow, der AI Control Tower für die geschäftliche Neuerfindung, treibt seine Vision von Autonomous Security weiter voran und stellt sechs integrierte Lösungen vor. Jede von ihnen adressiert ein zentrales Handlungsfeld der präventiven, KI-nativen Cyberabwehr: Exposure-Management, kontinuierliche Schwachstellenerkennung, Sicherheit cyber-physischer Systeme, Identitäts- und Zugriffssicherheit, agentenbasierte Incident Response sowie Cyberrisiko- ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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