Paris/London/Zürich - Die europäischen Aktienmärkte haben am Freitag einen Teil ihrer Vortagesverluste wieder wettgemacht. Rückenwind kam von wieder deutlich rückläufigen Ölpreisen, auch wenn ein Ende der kriegerischen Auseinandersetzungen zwischen den USA und dem Iran weiterhin nicht absehbar ist. Obendrein überzeugten die Einkaufsmanagerindizes für den Euroraum und Grossbritannien. «Die Eurozone schlägt sich gut in Anbetracht der Umstände», sagte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab