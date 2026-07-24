Die Bullen schlagen wieder zu. Trotz durchwachsener Vorgaben aus New York kehren die Käufer am Freitag auf das Frankfurter Börsenparkett zurück. Im Schlussspurt rettet der DAX die 25.000-Punkte-Marke ins Wochenende. Der deutsche Leitindex beendet den Handel auf Tageshoch und bringt ein Wochenplus von 1,4 Prozent ins Ziel. Auch in der zweiten und dritten Börsenreihe überwiegen die Gewinne.Zum Börsenschluss stand der DAX 1,4 Prozent höher als am Vortag bei 25.099 Punkten. Der MDAX gewann am heutigen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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