Transaktion beschleunigt die globale Luftüberwachungsstrategie und die National Security Matters Initiative von Mobix Labs

Mobix Labs, Inc. (Nasdaq: MOBX) verkündete heute die Unterzeichnung einer endgültigen Vereinbarung zur Übernahme von Vision Aerial, Inc., einem in den USA ansässigen Entwickler und Hersteller von in den Vereinigten Staaten hergestellten unbemannten Luftfahrzeugen, die dem National Defense Authorization Act (NDAA) entsprechen.

Die endgültige Vereinbarung folgt auf den zuvor angekündigten Letter of Intent und ist ein wichtiger Schritt in Richtung des Abschlusses der Übernahme, mit der Mobix Labs in einen der weltweit wichtigsten Technologiewachstumsmärkte vordringen würde: sichere Drohnen, Luftfahrzeugsysteme und Luftbilddaten für nationale Sicherheit, kritische Infrastruktur, Energie, öffentliche Sicherheit, industrielle Inspektion und Regierungstätigkeit.

Zu den Kunden und Endnutzern von Vision Aerial gehören die U.S. Air Force, U.S. Navy, Regierungsbehörden, Energiebetreiber und Versorgungsunternehmen, Forschungsinstitutionen und andere Organisationen, bei denen es auf Leistung, Zuverlässigkeit und vertrauenswürdige Lieferketten ankommt. Die Drohnen des Unternehmens unterstützen Tätigkeiten im Bereich der nationalen und öffentlichen Sicherheit, Such- und Rettungsaktionen, Wildfeuerbekämpfung, Inspektion von Energie- und Infrastruktureinrichtungen, Umweltüberwachung, Landwirtschaft, industrielle Kartierung und fortschrittliche Luftbildaufnahmen.

Ein entscheidender Schritt in der Expansion der Drohnen von Mobix Labs

Durch die endgültige Vereinbarung kommt Mobix Labs seinem Ziel näher, eine umfassende Drohnen- und Luftüberwachungsplattform zu entwickeln, die die in den USA hergestellten Drohnensysteme von Vision Aerial mit den Technologien von Mobix Labs für HF, Sensorik, Kommunikation und nationale Sicherheit kombinieren, wodurch zudem die National Security Matters Initiative von Mobix Labs befördert wird. Wichtige strategische Faktoren sind unter anderem:

Ergänzung der missionskritischen Technologieplattform von Mobix Labs durch eine in den USA hergestellte Drohnenplattform

Förderung der National Security Matters Initiative von Mobix Labs durch Expansion in vertrauenswürdige unbemannte Luftfahrtsysteme

Positionierung von Mobix Labs in globalen Wachstumsbereichen wie Drohnen, Luftüberwachung, fortschrittliche Sensorik, Schutz kritischer Infrastrukturen und nationale Sicherheit

Kombination der robusten Drohnensysteme von Vision Aerial mit den Fähigkeiten von Mobix Labs in den Bereichen HF, Sensorik, Konnektivität, Luftfahrt und Verteidigungselektronik

Schaffung einer Plattform zur Nutzung von Chancen in den Märkten für Verteidigung, Regierung, Energie, Versorgungseinrichtungen, öffentliche Sicherheit, Industrie, Umwelt und Landwirtschaft

In den USA hergestellte Drohnen für nationale Sicherheit und kritische Missionen

Das in Montana ansässige Unternehmen Vision Aerial wurde 2013 gegründet und entwickelt und produziert robuste Drohnensysteme, die für die anspruchsvollsten Einsatzbedingungen konzipiert sind. Jedes Fluggerät kann austauschbare Kameras und Sensoren mitführen darunter Technologien für hochauflösende und wärmeempfindliche Wärmebildgebung, LiDAR, optische Gasbildgebung, multispektrale Sensorik und genaue Kartierung. Dadurch kann eine einzige Plattform vielfältige Einsatzprofile bei anspruchsvollen Feldoperationen abdecken.

Mobix Labs erhält die in den USA hergestellten Luftplattformen von Vision Aerial zu einem Zeitpunkt, zu dem Regierungen, Verteidigungsorganisationen, Versorgungsunternehmen, Energieproduzenten, öffentliche Sicherheitsbehörden und industrielle Betreiber zunehmend Drohnen nutzen, um kritische Assets zu inspizieren, Infrastruktur zu schützen, missionskritische Daten zu erfassen und Standorte zu erreichen, die gefährlich, sehr abgelegen oder nur mit viel Aufwand manuell zu erreichen sind.

Die globale Nachfrage nach vertrauenswürdigen Drohnensystemen steigt

Grand View Research schätzte den US-amerikanischen Drohnenmarkt 2025 auf 29,3 Milliarden USD und prognostizierte, dass er bis 2033 einen Wert von 58,5 Milliarden USD erreichen wird. Mobix Labs glaubt, dass nicht nur der US-Markt Potenzial bietet, da Kunden weltweit bei der Auswahl von Luftfahrtsystemen zunehmend Sicherheit, Zuverlässigkeit, Lieferkettenintegrität und Einsatzperformance priorisieren.

In den Vereinigten Staaten werden im Rahmen der bundesstaatlichen Beschaffungsprioritäten immer mehr sichere inländische Drohnenplattformen bevorzugt. Auch international legen Regierungen und Unternehmen mehr Wert auf vertrauenswürdige Luftfahrtsysteme für Infrastrukturschutz, öffentliche Sicherheit, Energiegeschäft, industrielle Inspektion und verteidigungsbezogene Einsätze.

Mehr als Drohnen: Luftüberwachung

Die Möglichkeiten sind nicht auf Luftfahrzeuge beschränkt. In der Luftüberwachung werden Drohnen, Sensoren, Kommunikation und Daten kombiniert, um Organisationen zu zeigen, was in Bezug auf physische Assets, Infrastruktur, Gelände und Betriebsumgebungen jetzt gerade vor sich geht.

Durch die Kombination der Drohnenplattformen von Vision Aerial mit den Fähigkeiten von Mobix Labs in den Bereichen HF, Sensorik, Konnektivität, Luftfahrt und Verteidigungselektronik zielt Mobix Labs auf eine umfassendere Plattform für autonome Systeme, missionskritische Luftbilddaten, den Schutz kritischer Infrastrukturen und Intelligenz der nächsten Generation ab.

"Diese endgültige Vereinbarung ist ein bedeutender Meilenstein für Mobix Labs und unsere National Security Matters Initiative", sagte Phil Sansone, CEO von Mobix Labs. "Vision Aerial bietet uns eine in den USA hergestellte Drohnenplattform, Glaubwürdigkeit gegenüber Kunden in Märkten für nationale Sicherheit und kritische Infrastruktur sowie Anwendungen für den realen Einsatz, die sich optimal in die Strategie von Mobix Labs einfügen. Diese Transaktion nähert uns dem Abschluss einer Übernahme an, die unseren Einstieg in die globalen Drohnen- und Luftüberwachungsmärkte beschleunigen kann."

Sansone sagte weiter: "Drohnen werden immer mehr zu missionskritischen Systemen zum Schutz von Infrastrukturen, zur Verbesserung der Sicherheit, Überwachung von Assets und Unterstützung von Prioritäten der nationalen Sicherheit. Wir glauben, dass Mobix Labs durch die Kombination der Drohnenplattformen von Vision Aerial mit den Fähigkeiten von Mobix Labs in den Bereichen HF, Sensorik, Kommunikation und Verteidigungselektronik eine leistungsstarke Plattform für langfristiges Wachstum in den globalen Luftüberwachungsmärkten aufbauen kann."

"Die Luftfahrzeuge von Vision Aerial sind auf den realen Einsatz in anspruchsvollen Missionen ausgelegt", sagte Shane Beams, Gründer und Chief Technology Officer von Vision Aerial. "Der Zusammenschluss mit Mobix Labs bedeutet für unser Team ein größeres Unternehmen, mehr Ressourcen und mehr Reichweite, während die US-basierte Herstellung und die missionsorientierte Kultur, für die uns unsere Kunden schätzen, beibehalten werden."

Bedingungen der Transaktion

Im Rahmen der endgültigen Vereinbarung plant Mobix Labs, Vision Aerial zu einem Preis von insgesamt etwa 15 Millionen USD zu erwerben, die in bar und mit Stammaktien von Mobix Labs bezahlt werden sollen. Die Transaktion wird voraussichtlich in diesem Quartal abgeschlossen, vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen, darunter die Zustimmung der Aktionäre.

Bei Abschluss erwartet Mobix Labs, Vision Aerial in sein expandierendes Geschäft autonomer Systeme zu integrieren, wobei die wichtigen Führungspositionen und die US-basierten Herstellungsvorgänge von Vision Aerial beibehalten werden sollen.

Über Vision Aerial, Inc.

Das 2013 gegründete und in Montana ansässige Unternehmen Vision Aerial, Inc. entwickelt, fertigt und unterstützt missionskritische unbemannte Luftfahrzeuge für die Landesverteidigung, die öffentliche Sicherheit, die Infrastrukturinspektion, die Kartografie, den Energiesektor, die Umweltüberwachung und die Landwirtschaft. Die Luftfahrzeuge werden in den Vereinigten Staaten entwickelt, gebaut und gewartet.

Über Mobix Labs, Inc.

Mobix Labs, Inc. (Nasdaq: MOBX) ist ein in Irvine, Kalifornien, ansässiges Technologieunternehmen, das fortschrittliche Elektronik-, Konnektivitäts-, HF- und Sensortechnologien für die Luft- und Raumfahrt, die Verteidigungsindustrie, die Kommunikation sowie andere Märkte, die ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordern, bereitstellt.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und anderer bundesstaatlicher Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Aussagen sind unter anderem Aussagen in Bezug auf die geplante Übernahme von Vision Aerial, Inc. durch Mobix Labs, Inc.; die voraussichtliche Struktur, Terminierung, Vorteile und strategische Bedeutung der Transaktion; den erwarteten Abschluss der Transaktion; die erwartete Finanzierung der Transaktion; die Erfüllung von Finanzierungsbedingungen; den Erhalt erforderlicher Genehmigungen von Aktionären; die voraussichtlich unveränderte Führungsstruktur, Geschäftstätigkeit und Produktionstätigkeit von Vision Aerial; den Einstieg von Mobix Labs in den US-amerikanischen und globalen Markt für Drohnen, autonome Systeme und Luftüberwachung sowie die Positionierung und Wettbewerbsfähigkeit in diesen Märkten; die erwartete Nachfrage nach in den USA hergestellten Drohnensystemen und vertrauenswürdigen Luftplattformen; die potenziellen Vorteile der Produkte, Technologien, Kundenbeziehungen und Marktposition von Vision Aerial; potenzielle Synergien mit den bestehenden Technologien und Kapazitäten von Mobix Labs; die National Security Matters Initiative und die auf Übernahmen basierende Wachstumsstrategie von Mobix Labs; sowie die zukünftigen Chancen, Wachstumsaussichten und Marktpositionierung von Mobix Labs.

Begriffe wie "voraussehen", "glauben", "fortsetzen", "könnte", "schätzen", "erwarten", "beabsichtigen", "möglicherweise", "planen", "potenziell", "Position", "anstreben", "sollten", "Ziel", "werden", "würden" und ähnliche Ausdrücke können auf zukunftsgerichtete Aussagen hinweisen, jedoch enthalten nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen diese kennzeichnenden Begriffe. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen, Schätzungen, Prognosen, Meinungen und Annahmen des Managements und sind keine Garantien für die zukünftige Entwicklung.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren verbunden, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den ausdrücklichen oder implizierten Ergebnissen abweichen. Diese Risiken umfassen unter anderem, dass die Parteien die Transaktion nicht zu den derzeit beabsichtigten Bedingungen oder überhaupt nicht abschließen; dass die Abschlussbedingungen oder erforderlichen Genehmigungen nicht erfüllt bzw. erteilt werden; dass es Mobix Lab nicht gelingt, eine Finanzierung für die Transaktion zu akzeptablen Bedingungen, rechtzeitig oder überhaupt zu erhalten; dass Finanzierungsbedingungen für die Transaktion nicht erfüllt werden; dass die erforderliche Genehmigung der Aktionäre nicht erteilt wird; dass die Transaktion geändert wird, sich verzögert oder nicht vollzogen wird; dass erwartete Vorteile, Synergien, Kundenchancen, Marktchancen, Wachstumschancen oder strategische Vorteile möglicherweise nicht realisiert werden; dass die Produkte, die Technologie, die Kundenbeziehungen, die Finanzlage, die Verbindlichkeiten, das geistige Eigentum, die Lieferkette, die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften oder die Betriebsergebnisse von Vision Aerial von den aktuellen Erwartungen abweichen könnten; dass es Mobix Labs möglicherweise nicht gelingt, Vision Aerial erfolgreich zu integrieren oder Schlüsselpersonal zu halten; dass Mobix Labs möglicherweise nicht erfolgreich in die Märkte für Drohnen, autonome Systeme oder Luftbilddaten eintreten, dort konkurrieren oder expandieren kann; dass sich die Wachstumsprognosen für den Markt als unzutreffend erweisen könnten; dass sich die Nachfrage nach in den USA hergestellten Drohnensystemen oder vertrauenswürdigen Luftbildplattformen möglicherweise nicht wie erwartet entwickelt; dass sich die regulatorischen Entwicklungen in der Drohnenbranche ändern könnten; dass die Ausgabe von Stammaktien von Mobix Labs in Verbindung mit der Transaktion oder damit verbundenen Finanzierungsvereinbarungen bestehende Aktionäre verwässern könnte; sowie die weiteren Risiken, die unter "Risikofaktoren" in den bei der Securities and Exchange Commission eingereichten Unterlagen von Mobix Labs beschrieben sind, darunter der jüngste Jahresbericht auf Formular 10-K sowie nachfolgende Quartalsberichte auf Formular 10-Q und aktuelle Berichte auf Formular 8-K.

Marktdaten und Branchenschätzungen, auf die in dieser Pressemitteilung Bezug genommen wird, stammen aus Quellen Dritter und wurden von Mobix Labs nicht unabhängig überprüft. Leser sollten sich daher nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen, die sich ausschließlich auf den Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung beziehen. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, verpflichtet sich Mobix Labs weder aufgrund neuer Informationen, künftiger Ereignisse noch aus anderen Gründen, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren.

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