Die SAP-Aktie hat nach Vorlage ihrer Quartalszahlen ein starkes Comeback gefeiert und über +9% zugelegt. Auslöser waren vordergründig die besser als erwarteten Cloud-Vertragszahlen, die nicht nur für Erleichterung bei SAP, sondern im gesamten Softwaresektor sorgten. Analysten sehen darin ein wichtiges Signal, dass sich die zuletzt aufgekommenen Sorgen rund um Künstliche Intelligenz und das Cloud-Wachstum abschwächen könnten. Gelingt es der SAP-Aktie, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de