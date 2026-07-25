OHB, SpaceX oder besser Rocket Lab, Airbus… gibt einige Varianten auf den Weltraum zu setzen. Ob sich hier ein neuer Trend herausbildet? Oder ist schon die Musik gesungen? SpaceX halbiert vom Hoch als Menetekel für eine ganze Branche. Vorbei bevor es wirklich Spass macht? Oder steht eine SpaceX Aktie erst am Anfang? Wird man wie Tesla die Automobilindustrie eine ganz neue "Industrie" begründen? Oder ist es besser auf langjährig erfolgreiche "klassische Player" zu setzen - wie eine OHB, deren Qualaität bereits vor einigen Jahren eine KKR überzeugte? Die Raumfahrt hat die Nische der spekulativen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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