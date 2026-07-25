Für exakt dieselbe Aufgabe verlangt GPT-5.5 von OpenAI 30 Dollar, das chinesische Modell DeepSeek erledigt sie für 0,28 Dollar - ein Preisunterschied um den Faktor 107. Coinbase-Chef Brian Armstrong wechselte bereits zu chinesischen KI-Modellen und hat die KI-Ausgaben seines Unternehmens damit fast halbiert. Auf OpenRouter, der weltweit größten KI-Vermittlungsplattform, haben chinesische Modelle die US-Konkurrenz beim Datenvolumen bereits überholt. Und das ist erst der Anfang.Das China-KI-Phänomen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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