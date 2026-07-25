Berlin - Der frühere CDU-Bundestagsabgeordnete Wolfgang Bosbach kritisiert den Umgang von Bundeskanzler Friedrich Merz mit Verkehrsminister Patrick Schnieder (beide CDU). "Ich habe Patrick Schnieder in der Fraktion kennen- und auch schätzen gelernt. Fachlich grundsolide und menschlich 1a mit Sternchen", sagte Bosbach dem "Handelsblatt" (Montagausgabe).
Er kenne zwar die Gründe nicht, die den Kanzler dazu bewogen hätten, Schnieder das Vertrauen zu entziehen. "Aber die Art und Weise macht mich sehr nachdenklich", sagte Bosbach. "Das hat Patrick nicht verdient."
Schnieder sollte im Zuge der Kabinettsumbildung als Verkehrsminister abgelöst werden. Bundeskanzler Merz verzichtete nach dem kurzfristigen Rückzug des vorgesehenen Nachfolgers Fritz Gützler jedoch zunächst auf die geplante Personalentscheidung.
Er kenne zwar die Gründe nicht, die den Kanzler dazu bewogen hätten, Schnieder das Vertrauen zu entziehen. "Aber die Art und Weise macht mich sehr nachdenklich", sagte Bosbach. "Das hat Patrick nicht verdient."
Schnieder sollte im Zuge der Kabinettsumbildung als Verkehrsminister abgelöst werden. Bundeskanzler Merz verzichtete nach dem kurzfristigen Rückzug des vorgesehenen Nachfolgers Fritz Gützler jedoch zunächst auf die geplante Personalentscheidung.
© 2026 dts Nachrichtenagentur