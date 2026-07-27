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tonies stellt Toniebox Lite vor: das weltweit beliebte Audio-Ökosystem für Kinder wächst



27.07.2026 / 07:15 CET/CEST

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tonies stellt Toniebox Lite vor: das weltweit beliebte Audio-Ökosystem für Kinder wächst Die Toniebox Lite bringt das vertraute tonies-Audioerlebnis in einem kompakteren, leichteren Format - und zu einem günstigeren Einstiegspreis

Toniebox Lite erweitert tonies' Portfolio um ein weiteres Gerät zu einem vielseitigen Audio-Ökosystem: noch mehr Familien an noch mehr Orten erhalten Zugang zu den Vorzügen des Zuhörens

Vorbestellungen in Nordamerika starten heute, erste Verfügbarkeit im Handel ab August - Markteinführung in Großbritannien, Australien und Neuseeland im Herbst 2026 LUXEMBURG, 27. Juli 2026 // tonies SE ("tonies"), die weltweit führende interaktive Audioplattform für Kinder, kündigt mit der Toniebox Lite ein zweites Gerät an, das das Ökosystem des Unternehmens um eine kompaktere und leichtere Variante erweitert - und das vertraute tonies-Audioerlebnis zu einem günstigeren Preis zugänglich macht. Das neue Gerät kommt zunächst in Nordamerika auf den Markt, gefolgt von Großbritannien, Australien und Neuseeland. Zertifiziert für Kinder ab 1 Jahr und kompatibel mit allen Tonies, ermöglicht die Toniebox Lite Familien den unmittelbaren Zugang zu den kuratierten Audioinhalten der tonies-Plattform. Die Einführung der Toniebox Lite markiert einen strategischen Meilenstein beim Aufbau eines Ökosystems, das aus mehreren Geräten, einer wachsenden Auswahl an Tonies sowie passendem Zubehör besteht - für Erlebnisse, die den gesamten Familienalltag begleiten. Die Toniebox Lite tritt damit an die Seite des Flaggschiff-Geräts Toniebox 2, die das vollständige Content-Angebot von tonies inkl. bildschirmfreiem Gaming durch Tonieplay und einer Reihe weiterer Funktionen für Routinen im Familienalltag verbindet. Der Launch nur ein Jahr nach Einführung der Toniebox 2 reflektiert tonies' Fokus auf eine höhere Innovationsgeschwindigkeit: Damit entwickelt das Unternehmen die eigene Plattform gezielt weiter, um vielfältigen Bedürfnissen von Familien gerecht zu werden. Tobias Wann, CEO von tonies, sagt: "Eltern suchen heute zunehmend nach bewussten Alternativen zu passivem Bildschirmkonsum. Wir sehen darin eine große Chance, die Kraft des Zuhörens in den Vordergrund zu stellen, Fantasie zu entfachen, Selbstständigkeit zu fördern und Neugier zu wecken. Um noch mehr Familien für die Vorzüge von Audio zu begeistern, bauen wir ein wachsendes Ökosystem, das nun erstmals mehrere Geräte umfasst - jeweils auf unterschiedliche Familienbedürfnisse zugeschnitten und verbunden durch dieselbe vertraute Welt aus Geschichten, Liedern, Charakteren und Spielerlebnissen. Mit der Toniebox Lite öffnen wir diese Welt für mehr Familien denn je." Ginny McCormick, CXO von tonies, sagt: "Kindheit steht niemals still. Sie entfaltet sich im Familienurlaub, beim Besuch der Großeltern, in all den kleinen Abenteuern des Alltags. Die simple und portable Form der Toniebox Lite ermöglicht es Familien, das tonies-Erlebnis überallhin dorthin mitzunehmen, wo Kindheit stattfindet. Für Familien, die tonies bereits kennen und lieben, erweitert sie die Möglichkeiten, unsere Plattform zu nutzen. Für Familien, die neu dazustoßen, ist sie eine Einladung, die Vorteile zu entdecken, die das Spielen, Lernen und Aufwachsen mit Audio mit sich bringen. Und für tonies ist die Toniebox Lite ein weiterer Schritt in unserer Mission, die Zukunft der Kindheit durch das Zuhören zu gestalten." Toniebox Lite: tonies' vertrautes Audioerlebnis - kompakter und zugänglicher Die Toniebox Lite bietet das charakteristische tonies-Erlebnis: bildschirmfrei, von Kindern selbst bedienbar und intuitiv von Anfang an - und das in einem kleineren und leichteren Format. Sie ist vollständig kompatibel mit allen jemals erschienenen Tonies: Die Inhaltsbibliothek umfasst mehr als 1.500 Tonies und über 3.500 digitale Titel und vereint beliebte globale Lizenzpartner mit tonies Originalen. Wie bei der Toniebox 2 haben Eltern auch bei der Toniebox Lite die Möglichkeit, das Erlebnis ihrer Kinder über die tonies App zu begleiten - mit Wiedergabesteuerung, Lautstärkebegrenzung und einfachem Zugang zu digitalen Inhalten. Weiterentwicklung zum Ökosystem mit mehreren Geräten Mit Toniebox Lite und Toniebox 2 entwickelt sich tonies zu einem echten Erlebnis-Ökosystem: mehrere Geräte mit jeweils eigenem Profil, jeweils betrieben auf einer gemeinsamen Plattform mit einem umfangreichen Portfolio kuratierter Inhalte. Die Toniebox 2 bleibt das Flaggschiff mit dem vollen tonies-Erlebnis - einschließlich interaktivem Tonieplay-Gaming, dem dynamischen Lichtring sowie Funktionen wie dem Schlaftimer, Sonnenaufgangswecker und Gutenacht-Modus. Die Toniebox Lite ergänzt sie als kompakte, portable Lösung für das vertraute Audioerlebnis von tonies. Innovation im Einklang mit den wachsenden Bedürfnissen von Familien Die Einführung der Toniebox Lite ist der nächste Schritt in tonies' Mission, die Vorteile des Zuhörens noch mehr Kindern und Familien weltweit zugänglich zu machen. Parallel zum wachsenden Geräteportfolio investiert tonies weiter in neue Inhalte - von My First Tonies und interaktiven Tonieplay-Spielen bis hin zu bedeutenden Partnerschaften mit beliebten Partnern wie Bluey und Pokémon. Die Toniebox Lite erscheint zunächst in den USA und Kanada. Vorbestellungen in Nordamerika starten bereits heute. Die ersten Lieferungen über tonies.com, walmart.com sowie in Walmart-Filialen beginnen am 22. August. Weitere nordamerikanische Vertriebskanäle folgen im September und Oktober. In Großbritannien, Irland, Australien und Neuseeland ist die Toniebox Lite ab Herbst 2026 erhältlich. Mit Markteinführung können Kinder in allen Märkten ihre Toniebox Lite mit einem bunten Sortiment an Hüllen personalisieren, die gleichzeitig zusätzlichen Schutz für die Abenteuer des Alltags bieten. Über tonies tonies ist die weltweit führende interaktive Audio-Plattform für Kinder, die neu definiert, wie Kinder ab einem Alter von einem Jahr unabhängig spielen, lernen und wachsen - ganz ohne Bildschirm. Seit Gründung in Deutschland im Jahr 2014 wurden weltweit rund 12,2 Millionen Tonieboxen und mehr als 165 Millionen Tonies verkauft. Im Durchschnitt beschäftigen sich Kinder rund 280 Minuten pro Woche mit ihren Toniefiguren und Tonieplay-Spielen. Dies macht die Toniebox zu einem vertrauten Begleiter im Alltag, der das Leben von Familien auf der ganzen Welt mit dem Zauber interaktiver Audio-Unterhaltung und -Bildung bereichert. Das intuitive und preisgekrönte Ökosystem ist um die Toniebox 2 und die Toniebox Lite aufgebaut. tonies' Portfolio umfasst etwa 1.500 verschiedene Tonies und rund 20 Tonieplay-Spiele, sowie mehr als 3.500 digitale Titel über mytonies (Audiothek und App) - von tonies Originalen bis hin zu Inhalten von ungefähr 350 Lizenzpartnern, darunter Disney, Warner Bros., NBC Universal, Mattel, Marvel, Paramount, Hasbro, Universal und Sony Music. tonies baut seine Plattform weltweit schnell aus. Neben dem DACH-Raum zählen Nordamerika als größter Markt von tonies, sowie Großbritannien/Irland, Frankreich, Australien und Neuseeland zu den zentralen Wachstumsregionen. Mittlerweile sind Tonieboxen in über 100 Ländern aktiviert. tonies beschäftigt mehr als 630 Mitarbeitende, erzielte im Geschäftsjahr 2025 einen Konzernumsatz von 630 Millionen Euro (+31 % gegenüber dem Vorjahr) und ist an der Frankfurter Börse (tonies SE) im SDAX notiert. Für das Geschäftsjahr 2026 erwartet tonies einen Konzernumsatz von über 760 Millionen Euro (+20 % währungsbereinigt) sowie eine bereinigte EBITDA-Marge von 9 bis 11 %. Kontakt für Medien: Christian Steinhof Head of Global Corporate Communications Telefon: +49 171 121 0279 E-Mail: christian.steinhof@tonies.com

Investor-Relations Kontakt: Moritz Verleger Head of Investor Relations Telefon: +49 151 5784 6012 E-Mail: ir@tonies.com



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