Laufenburg - Naturenergie hat im ersten Halbjahr deutlich weniger verdient. Nach einer Gewinnwarnung Mitte Juli kommt dies nicht überraschend. Die Jahresprognose bestätigte die Stromproduzentin jedoch. Der Reingewinn sank im ersten Semester 2026 im Vergleich zum Vorjahr um 35 Prozent auf 46 Millionen Euro, wie das an der SIX kotierte deutsch-schweizerische Unternehmen am Montag mitteilte. Der Betriebsertrag sank um 18 Prozent auf 662 Millionen. Seit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab