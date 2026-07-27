© Foto: KI-generiert mit DALL-EDie wohl wichtigste Woche des dritten Quartals startet. Die Feuerpause zwischen den USA und dem Iran sorgt für einen freundlichen Start in die Woche. Können die Konzern und die Fed die Stimmung weiter hoch halten?Der Dax dürfte zum Wochenstart an seine Stärke vom Freitag anknüpfen. Rund eine Stunde vor dem Xetra-Start taxierte der Broker IG den deutschen Leitindex knapp ein Prozent höher auf 25.325 Punkte. Damit könnte der Dax den höchsten Stand seit drei Wochen erreichen. Rückenwind kommt vor allem von den deutlich fallenden Energiepreisen. Der Preis für ein Barrel der Nordseesorte Brent brach zeitweise um sieben Prozent ein und rutschte unter die Marke von 90 US-Dollar. Zuletzt lag das …
Enthaltene Werte: US0231351067,US0378331005,US5949181045,JP3571400005,DE0008469XXX,EU0009652XXX,XC0009659XXX,EU0009658XXX,EU0009658XXX,JP9010C00XXX,XC0009677XXX,XD0002747XXX,2455717,US30303M1027,US78392B1070,KRD020020XXX,XC0007924XXX,BTC~USDDen vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE