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Die Märkte starten mit einer kräftigen Erleichterungsbewegung in die neue Woche. Weil die USA und Iran ihre gegenseitigen Angriffe zunächst ausgesetzt haben, fiel Brent unter die Marke von 90 Dollar je Barrel. Damit lassen die zuletzt deutlich gestiegenen Inflationssorgen etwas nach. US-Staatsanleihen legten zu, die Rendite zehnjähriger Treasuries sank um fünf Basispunkte auf 4,63 %. Der Dollar gab nach, Gold stieg zugleich auf rund 4.090 Dollar je Unze. Die Aktienmärkte reagierten positiv: Der MSCI Asia Pacific gewann 0,8 %, die Nasdaq-100-Futures lagen 1,4 % höher und auch Europa (DAX + 300 Punkte auf ca. 25.400) wird freundlich eröffnen.Der Fokus richtet sich nun auf eine richtungsweisende Woche für Geldpolitik und Technologie. Am Mittwoch entscheidet die US-Notenbank über die Zinsen (wir rechnen mit unverändertem Niveau). Auch die Bank of England und die Bank of Japan legen in dieser Woche ihre geldpolitischen Entscheidungen vor.Für die Börsen noch wichtiger werden die Quartalszahlen der großen Technologiekonzerne. Microsoft und Meta berichten am Mittwoch, Apple und Amazon folgen am Donnerstag. Alle schauen auf Capex und die jeweilige Dynamik im Cloud-Geschäft. Alphabet hatte seine Investitionspläne zuletzt nochmals ausgeweitet, gleichzeitig aber einen starken Anstieg des Cloudgeschäfts gemeldet, was ein Beleg dafür ist, dass die hohen Investitionen auf der Erlösseite Wirkung zeigen.Besonders bemerkenswert sind Berichte über eine mögliche Finanzierungsgarantie von Nvidia für OpenAI. Nvidia soll erwägen, bis zu 250 Mrd. Dollar abzusichern, damit OpenAI Rechenkapazitäten in einem von SoftBank geplanten Rechenzentrumskomplex in Ohio anmieten kann. Das Gesamtprojekt könnte bis zu 500 Mrd. Dollar kosten.Zugleich wächst jedoch die Kritik an der zunehmend zirkulären Finanzierung des KI-Booms: Nvidia unterstützt Kunden und Infrastrukturprojekte finanziell, die anschließend wiederum Nvidia-Chips kaufen oder mieten - nachvollziehbar. Neu auch:Es gibt aktuell konkrete Bestrebungen in Washington, chinesische KI-Modelle aus Sicherheitsbedenken einzuschränken. Ein beschlossenes allgemeines Verbot gibt es bislang aber nicht. Die Meldung beziehlt sich sich auf eine gemeinsame politische Offensive von OpenAI und Anthropic. Wir sehen einen anderen Grund: Wirtschaftlich bedrohen chinesische Open-Weight-Modelle genau das Kerngeschäft von OpenAI und Anthropic - den Verkauf möglichst hochpreisiger Tokens. Des Weiteren:Samsung soll laut Bloomberg zudem einen Chipauftrag von Broadcom im Volumen von mehr als 200 Mrd. Dollar erhalten haben. Nvidia investiert zusätzlich 1 Mrd. Dollar in Naver und arbeitet mit SK Group am Aufbau weiterer KI-Rechenzentren in Südkorea. Die Nachfrage nach Hochleistungsspeichern und KI-Chips bleibt damit grundsätzlich robust.Im DAX geht es ebenso rund diese Woche.Dienstag, 28. JuliMercedes-Benz Group: Q2-Zahlen, Veröffentlichung um 7.00 Uhr. Im Fokus stehen Pkw-Marge, China, Preise, Zölle und der Ausblick.Mittwoch, 29. JuliBASF: ausführliche Q2-Zahlen um 7.00 Uhr. Wichtig sind Mengenentwicklung, Chemiepreise, Cashflow und die Prognose.Deutsche Bank: Q2-Zahlen um 7.00 Uhr. Entscheidend sind Investmentbanking, Zinsüberschuss, Kosten und Kapitalrückführung.Porsche AG: Halbjahreszahlen um 8.00 Uhr. Der Markt achtet besonders auf China, operative Marge, Modellanläufe und mögliche weitere Prognoseanpassungen. Donnerstag, 30. JuliHeidelberg Materials: Halbjahreszahlen um 7.00 Uhr. Schwerpunkt sind Preise, Volumen, Kosten und Margen.Adidas: Halbjahreszahlen um 7.30 Uhr. Wichtig sind Nordamerika, China, Bruttomarge und die Jahresprognose.BMW: Halbjahreszahlen um 7.30 Uhr. Im Zentrum stehen Automobilmarge, China, Zölle und Free Cashflow.Symrise: Halbjahreszahlen um 7.30 Uhr. Der Fokus liegt auf organischem Wachstum und EBITDA-Marge.MTU Aero Engines: Halbjahreszahlen um 8.00 Uhr. Entscheidend sind Ersatzteilgeschäft, zivile Triebwerke und mögliche Belastungen aus dem GTF-Programm.Volker SchulzRedaktionsleiter Hans A. Bernecker Börsenbriefe