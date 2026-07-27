Vor gigantischen Kurssprung?: Fortuna Mining zündet den Turbogang: 60% Rendite und der Weg zur 500.000-Unzen-Goldmacht!

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Kurze Amortisation, extrem niedrige Kosten und der Ausbau der Séguéla-Mine: Fortuna Mining schraubt die Produktion auf 500.000 Unzen Gold hoch. Warum die Aktie vor einer neuen Ära steht.

Liebe Leserinnen und Leser,

es gibt Goldprojekte. Und es gibt Goldprojekte, bei denen die Zahlen plötzlich eine völlig neue Dimension eröffnen.

Das Diamba-Sud-Projekt von liefert Fortuna Mining (ISIN CA3499421020 WKN A40CFY) im Senegal gehört nach der jetzt vorgelegten Machbarkeitsstudie klar zur zweiten Kategorie. Eine Rendite von 60%, ein Kapitalwert von rund 1 Mrd. USD, eine Amortisationszeit von weniger als einem Jahr und ein möglicher Produktionsbeginn bereits Mitte 2028: Das sind Kennzahlen, die im Goldsektor aufhorchen lassen.

Doch die Story endet nicht bei einer Excel-Tabelle. Diamba Sud verfügt bereits über die Umwelt- und Sozialgenehmigung, wartet nur noch auf die Bergbaugenehmigung und wird parallel zur Genehmigungsphase bereits für einen möglichst schnellen Baustart vorbereitet. Fortuna setzt damit auf Tempo. Und auf eine Idee, die gerade im Goldsektor enorm wertvoll sein kann: hoher Cashflow möglichst früh im Minenleben.

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- Im Auftrag von liefert Fortuna Mining WKN A40CFY)-

Bitte beachten Sie unbedingt die Interessenkonflikte und Disclaimer am Ende

Diamba Sud: 60% IRR und rund 1 Mrd. USD Kapitalwert

Die Machbarkeitsstudie zeichnet ein bemerkenswert starkes Bild. Bei einem unterstellten Goldpreis von 3.500 USD je Unze weist Diamba Sud laut Fortuna einen Nettokapitalwert von rund 1 Mrd. USD und einen internen Zinsfuß von 60% aus.

Der interne Zinsfuß, kurz IRR, ist eine der entscheidenden Kennzahlen bei Minenprojekten. Er zeigt vereinfacht, wie attraktiv die erwartete Rendite auf das investierte Kapital ausfällt. 60% sind eine ausgesprochen hohe Größenordnung. Noch spannender: Bei einem Goldpreis um 4.000 USD je Unze könnte der IRR laut Unternehmensangaben auf etwa 70% steigen.

Sensitivitätsanalyse zeigt, wie deutlich Goldpreisänderungen auf Kapitalwert und Rendite des Projekts durchschlagen können Quelle Fortuna Mining

Die Studie offenbart damit den Hebel hinter der Diamba-Sud-Story: Das Projekt wurde mit einem Goldpreis von 3.500 USD je Unze bewertet. Steigt der realisierte Goldpreis, kann sich die Wirtschaftlichkeit entsprechend weiter verbessern. Fällt er, sinkt der Wert. Genau deshalb ist die Sensitivitätstabelle so wichtig.

Der zweite große Punkt: Die Kapitalrückzahlung soll in weniger als einem Jahr erfolgen. Bei Rohstoffprojekten ist das ein enormer Vorteil. Je schneller ein Projekt das eingesetzte Kapital zurückverdient, desto geringer ist die Zeit, in der Bau-, Markt- und Preisrisiken auf die Wirtschaftlichkeit drücken können.

Der letzte Schritt vor der Bauentscheidung: die Bergbaugenehmigung

Bei Diamba Sud steht nicht mehr die Frage im Raum, ob eine Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung durchlaufen werden kann. Dieser Schritt ist bereits erledigt. Die entsprechende Umwelt- und Sozialgenehmigung liegt vor, ebenso die Machbarkeitsstudie.

Damit sind genau die beiden Voraussetzungen erfüllt, die im senegalesischen Verfahren für den Antrag auf die Bergbaugenehmigung erforderlich sind:

eine genehmigte Umwelt- und Sozialverträglichkeitsstudie,

eine eingereichte Machbarkeitsstudie.

Jetzt fehlt noch die Bergbaugenehmigung. Fortuna arbeitet nach eigenen Angaben mit den zuständigen Behörden daran und erwartet den Abschluss dieses letzten Genehmigungsschritts innerhalb weniger Wochen.

Das wäre ein zentraler Meilenstein. Denn die finale Investitionsentscheidung hängt an dieser Genehmigung. Kommt sie wie erwartet, könnte aus einem hochattraktiven Projekt auf dem Papier sehr schnell ein konkreter Minenbau werden.

Senegal: höheres Risiko, aber ein möglicher Geschwindigkeitsvorteil

Westafrika wird an den Kapitalmärkten häufig mit einem höheren geopolitischen Risiko bewertet als Kanada, Australien oder Nordamerika. Das ist Realität. Aber es ist nicht die ganze Realität.

Für Fortuna ist die entscheidende Frage: Was bekommt ein Unternehmen als Ausgleich für dieses höhere Risiko? Die Antwort lautet im Fall von Diamba Sud: starke Projektökonomie und außergewöhnliche Geschwindigkeit bis zum Cashflow.

Die Umwelt- und Sozialgenehmigung wurde laut Fortuna innerhalb von etwa acht Monaten erteilt. Insgesamt rechnet das Unternehmen vom Einreichen der Umweltunterlagen bis zur finalen Genehmigung mit einem Zeitraum von unter einem Jahr. Für ein neues Minenprojekt ist das bemerkenswert schnell.

Senegal sieht den Bergbau nach Einschätzung des Managements als strategischen Hebel für die wirtschaftliche Entwicklung. Genau hier entsteht die Chance: Ein guter Goldfund allein reicht nicht. Er muss auch in angemessener Zeit genehmigt, gebaut und in Produktion gebracht werden können.

Diamba Sud könnte genau diese seltene Kombination liefern.

Niedrige Kosten und ein starker Produktionsstart

Die Studie rechnet für Diamba Sud mit Betriebskosten von rund 1.300 USD je Unze Gold. Damit könnte die Mine nach Produktionsbeginn zu Fortunas kostengünstigsten Betrieben gehören.

Noch wichtiger ist jedoch die Produktionsstruktur. Diamba Sud ist laut Management "front-end loaded" - die stärksten Produktionsjahre liegen also am Anfang des Minenlebens. In den ersten vier bis fünf Jahren soll die durchschnittliche jährliche Goldproduktion bei mehr als 155.000 bis 158.000 Unzen liegen.

Das ist kein unwichtiger Detailpunkt. Im Gegenteil. Ein starkes Produktionsprofil in den ersten Jahren kann den Kapitalrückfluss beschleunigen, den freien Cashflow erheblich steigern und der gesamten Unternehmensentwicklung einen neuen Schub geben.

Das Minenmodell setzt auf einen besonders starken Produktionsbeginn - genau dann, wenn der Cashflow für ein neues Projekt am wertvollsten ist. Quelle: Fortuna Mining

Die geplante Mine ist dabei nicht nur eine kurzfristige Produktionsidee. Fortuna betrachtet die Machbarkeitsstudie ausdrücklich als Momentaufnahme. Die Ressource und das Explorationspotenzial könnten sich mit weiteren Bohrungen noch verändern.

Das Management verweist dabei auf die Séguéla-Mine in der Elfenbeinküste. Diese wurde 2023 gebaut und in Betrieb genommen und entwickelte sich laut Fortuna zu einer Erfolgsgeschichte. Diamba Sud soll nun den nächsten großen Wachstumsschritt einleiten.

Fortuna startet aus einer Position der Stärke

Eine exzellente Machbarkeitsstudie nützt wenig, wenn ein Unternehmen den Bau nicht finanzieren kann. Genau deshalb richtet sich der Blick jetzt auf Fortunas Bilanz.

Hier liefert das Unternehmen starke Zahlen:

mehr als 800 Mio. USD verfügbare Liquidität,

eine Netto-Cash-Position von mehr als 400 Mio. USD,

nur eine überschaubare Verschuldung,

174 Mio. USD operativer Free Cashflow im ersten Quartal.

Die Botschaft ist klar: Fortuna will Diamba Sud nicht aus einer finanziellen Notlage heraus bauen müssen. Das Unternehmen verfügt nach eigener Darstellung über den finanziellen Spielraum, um frühzeitig zu handeln, kritische Bestellungen abzusichern und Risiken im Bauablauf aktiv zu reduzieren.

Eine hohe Liquidität und steigende Netto-Cash-Position schaffen den Spielraum für frühe Bestellungen und Bauvorbereitungen. Quelle: Fortuna Mining

Das ist besonders wichtig in einem Umfeld, in dem viele Goldgesellschaften gleichzeitig neue Minen entwickeln wollen. Denn wenn alle bauen, werden die kritischen Komponenten knapp.

Produktion läuft nach Plan - das zweite Halbjahr soll stärker werden

Fortuna meldete für das zweite Quartal 72.217 Goldäquivalent-Unzen. Damit lag die Produktion praktisch punktgenau in der Nähe der Quartalsplanung von 72.872 Unzen. Im ersten Halbjahr summierte sich die Produktion auf rund 145.000 Goldäquivalent-Unzen.

Die Jahresprognose liegt bei 281.000 bis 305.000 Goldäquivalent-Unzen. Wer die erste Jahreshälfte hochrechnet, erkennt schnell: Fortuna rechnet mit einem deutlich stärkeren zweiten Halbjahr.

Der Grund liegt vor allem in Lindero in Argentinien. Dort wurde die Primärbrecher-Fundamentierung planmäßig überarbeitet. Der Produktionsstopp dauerte mehrere Tage, war aber keine negative Überraschung, sondern eine gezielte Investition in die Zuverlässigkeit der Anlage. Gleichzeitig nutzte das Team die Zeit für vorgezogene Wartungsarbeiten.

Das Ziel ist klar: weniger technische Reibung, höhere mechanische Verfügbarkeit und eine bessere Ausgangslage für die zweite Jahreshälfte.

Das ist im Bergbau entscheidend. Eine Mine kann noch so gute Reserven besitzen. Wenn die Anlage nicht verlässlich läuft, bleiben die Unzen im Boden. Fortuna hat im ersten Halbjahr bewusst in die Betriebsstabilität investiert - und will nun die Früchte dieser Arbeiten ernten.

Erstes Gold für Mitte 2028 geplant

Wenn die Bergbaugenehmigung in den kommenden Wochen erteilt wird und die finale Investitionsentscheidung folgt, erwartet Fortuna den ersten Goldguss bei Diamba Sud für Mitte 2028.

Das ist ambitioniert. Aber die Strategie dahinter ist schlüssig: Genehmigungen vorbereiten, Engineering vorziehen, Langläufer früh sichern, Baustelle vorbereiten und die Mannschaft mobilisierungsfähig machen.

Der Bau einer Mine ist immer komplex. Lieferketten, Energieversorgung, Logistik, Wetter, Personal und Kostenentwicklung können den Ablauf beeinflussen. Fortuna sieht nach eigener Darstellung jedoch nur noch die Bergbaugenehmigung als formalen Schlüsselmeilenstein und versucht, die übrigen Risiken bereits heute systematisch zu entschärfen.

Exploration läuft weiter: fünf Bohrgeräte bleiben im Einsatz

Ein häufiger Fehler von Rohstoffunternehmen ist es, nach der Veröffentlichung einer Studie die Exploration stark zurückzufahren. Fortuna tut bei Diamba Sud das Gegenteil.

Das Unternehmen hält weiterhin fünf Bohrgeräte auf dem Projekt und hat für Bohrungen und Exploration ein Budget von rund 14 bis 15 Mio. USD vorgesehen. Die Regenzeit verlangsamt die Arbeiten zeitweise, doch die Geräte bleiben vor Ort. Sobald die Wetterbedingungen ab August oder September wieder besser werden, soll das Bohrprogramm mit voller Kraft weiterlaufen.

Warum ist das so spannend?

Weil jede Machbarkeitsstudie letztlich einen festen Datenstand abbildet. Sie zeigt, was unter den aktuellen Annahmen wirtschaftlich geplant werden kann. Exploration kann diese Basis später erweitern: durch neue Zonen, zusätzliche Ressourcen oder durch die Verlängerung der potenziellen Minenlaufzeit.

Diamba Sud ist damit nicht nur ein Projekt mit einer klar umrissenen Bauentscheidung. Es bleibt zugleich eine aktive Explorationsstory.

Das große Ziel: rund 500.000 Unzen Goldproduktion pro Jahr

Fortuna Mining (ISIN CA3499421020 WKN A40CFY) verbindet mit Diamba Sud mehr als eine zusätzliche Mine. Das Projekt könnte ein Baustein für einen deutlich größeren Produktionsrahmen werden.

Ab etwa 2029 strebt das Unternehmen eine jährliche Goldproduktion von rund 500.000 Unzen an. Sollte Diamba Sud planmäßig in Betrieb gehen und das starke Frühphasenprofil liefern, könnte die Produktion laut Einschätzung im Gespräch um etwa 60% wachsen.

Das wäre ein bedeutender Sprung. Mehr Produktion kann größere Skaleneffekte schaffen, die Cashflow-Basis verbreitern und Fortuna im Kreis der mittelgroßen Goldproduzenten deutlich stärker positionieren.

Seguela: Die Flaggschiffmine soll auf über 200.000 Unzen wachsen

Seguela in Côte d'Ivoire ist bereits heute Fortunas wichtigstes Wachstumsprojekt. Die Mine produziert gegenwärtig mit einer Jahresrate von etwa 160.000 bis 170.000 Unzen Gold. Doch das könnte nur die erste Ausbaustufe gewesen sein.

Die Erweiterungsstudie für die Verarbeitungsanlage wurde Ende Juni abgeschlossen. Fortuna prüft eine Erhöhung des Durchsatzes um rund 35% auf 2,3 Millionen Tonnen Erz pro Jahr.

Das Spannende: Es handelt sich nicht um ein technisch extrem komplexes Mammutprojekt. Der Großteil der bestehenden Infrastruktur kann weiter genutzt werden. Geplant sind vor allem:

eine zusätzliche Kugelmühle für das Nachmahlen,

mehr Kapazität im Nassprozess,

Erweiterungen bei Stromversorgung und Rohrleitungen,

gezielte Anpassungen statt eines vollständigen Anlagenneubaus.

Die geschätzten Investitionskosten liegen bei rund 100 Mio. USD. Für einen Produzenten mit hoher Liquidität ist das eine überschaubare Größenordnung - insbesondere dann, wenn dadurch die jährliche Goldproduktion für mehrere Jahre auf mehr als 200.000 Unzen steigen kann.

Fortuna erwartet für die Erweiterung eine Bauzeit von ungefähr 18 Monaten. Die endgültige Investitionsentscheidung stand zum Zeitpunkt der Aussagen noch bevor, doch das Unternehmen wollte zeitnah weitere Details zum Bauplan und zur Entscheidung veröffentlichen.

Und dann kommt der Punkt, der für Anleger besonders wichtig sein dürfte: Fortuna rechnet mit einer schnellen Amortisation. Nach aktueller Einschätzung könnte sich die Investition in weniger als 24 Monaten zurückzahlen.

Das ist die Macht eines Brownfield-Projekts. Die Mine existiert bereits. Die Infrastruktur ist größtenteils vorhanden. Das Risiko eines kompletten Neubaus entfällt zu großen Teilen. Gleichzeitig können zusätzliche Unzen früher produziert und zusätzliche Cashflows näher in die Gegenwart geholt werden.

Genau das kann den Nettobarwert eines Projekts erheblich erhöhen.

Sunbird und Kingfisher: Neue Chancen direkt neben der bestehenden Mine

Doch Seguela besteht nicht nur aus einer größeren Anlage. Auch auf geologischer Ebene entwickelt sich die Mine weiter.

Im zweiten Quartal begann Fortuna mit dem Abbau in der Sunbird-Grube. Sunbird gehört zu den jüngeren Reserven Ergänzungen der Mine und könnte für die langfristige Entwicklung von Seguela eine Schlüsselrolle spielen.

Aktuell liegt der Schwerpunkt auf dem sogenannten Pre-Stripping - also dem Abtragen des Deckmaterials über dem Erzkörper. Dabei bearbeitet Fortuna bewusst jenen Bereich von Sunbird, der mehr Abraummaterial aufweist und zunächst schwieriger zugänglich ist.

Warum ausgerechnet der anspruchsvollere Abschnitt?

Weil dort der Zugang für ein zukünftiges Untertageportal vorbereitet werden soll. Kurzfristig bedeutet das mehr Arbeit. Mittel- und langfristig kann diese Entscheidung aber erhebliche Vorteile bringen, weil sich die Untertageentwicklung direkt aus der Grubenwand heraus erschließen lässt.

Sunbird wird damit mehr als nur eine weitere offene Grube. Der Bereich könnte zur Brücke zwischen Tagebau und Untertagebetrieb werden.

Parallel erhöht Fortuna die Explorationsaktivität. Sieben Bohrgeräte sind im Einsatz. Gebohrt wird unter anderem tief unter Sunbird sowie auf Kingfisher, der jüngsten Ressource des Projekts. Das Muster ist bemerkenswert: Etwa alle 12 bis 18 Monate konnte Fortuna zuletzt neue Lagerstätten oder Ressourcen bei Seguela identifizieren.

Die Zahlen unterstreichen diese Dynamik. Die Mineralreserven wurden um 34% erhöht, die abgeleiteten Mineralressourcen sogar um 55%.

Natürlich ist Exploration niemals garantiert. Aber sie eröffnet Optionalität. Und genau diese Optionalität ist für die geplante Anlagenerweiterung so wertvoll. Je stärker die Ressourcenbasis wächst, desto besser kann eine größere Mühle langfristig ausgelastet werden.

Goldpreis-Korrektur: Warum Fortuna trotzdem auf konservative Annahmen setzt

Der Goldpreis kann schnell steigen. Und er kann ebenso schnell korrigieren. Wer lange genug im Rohstoffsektor unterwegs ist, weiß: Selbst starke Bullenmärkte verlaufen nie in einer geraden Linie.

Fortuna versucht daher, das operative Geschäft nicht auf einen dauerhaft extrem hohen Goldpreis zu bauen. Die Reserven und Ressourcen werden laut Unternehmen mit deutlich niedrigeren Goldpreisannahmen bewertet, während für Projektmodelle verschiedene Preisniveaus geprüft werden.

Als Basisfall für neue Projekte verwendet Fortuna Mining (ISIN CA3499421020 WKN A40CFY) einen Goldpreis von 3.500 USD je Unze. Gleichzeitig werden auch Szenarien bei 4.000 USD, 3.000 USD oder 2.800 USD modelliert.

Das ist die richtige Denkweise für einen Produzenten: Nicht auf den perfekten Preis hoffen. Sondern Projekte so planen, dass sie auch nach einer scharfen Korrektur funktionieren.

Die aktuellen Betriebskosten liegen laut Management bei etwa 1.700 bis 1.800 USD je Unze auf Asset-Ebene. Bei einem Goldpreis um 4.100 USD je Unze ergibt sich damit weiterhin eine Marge von deutlich über 100% auf die AISC-Basis.

Das bedeutet nicht, dass Risiken verschwinden. Energiepreise, Wechselkurse, politische Eingriffe, operative Probleme und fallende Goldpreise können jede Minenaktie belasten. Aber es zeigt: Selbst unter niedrigeren Preisannahmen könnte Fortuna noch sehr profitabel arbeiten.

Die große Chance: Mehr Unzen, niedrigere Kosten, schnellerer Cashflow

Die Geschichte von Fortuna Mining (ISIN CA3499421020 WKN A40CFY) ist derzeit keine reine Goldpreiswette. Sie ist eine Umsetzungsstory.

Wenn Seguela wie geplant erweitert wird, Sunbird und Kingfisher weiter Ressourcen liefern, Diamba Sud die endgültige Genehmigung erhält und der Bau planmäßig startet, dann könnte sich das Produktionsprofil des Unternehmens innerhalb kurzer Zeit erheblich verändern.

Die entscheidenden Bausteine liegen offen auf dem Tisch:

eine laufende Produktion im Rahmen der Jahresplanung,

ein erwartetes stärkeres zweites Halbjahr,

eine technisch überschaubare Seguela-Erweiterung mit rund 35% mehr Durchsatz,

eine wachsende Reserven- und Ressourcenbasis,

ein Diamba-Sud-Projekt mit hoher prognostizierter Rendite und kurzer Amortisationszeit,

eine starke Bilanz und ein laufendes Aktienrückkaufprogramm.

Das ist kein Versprechen auf einen geraden Kursanstieg. Im Minensektor gibt es keine Garantien. Aber es ist ein klares, ambitioniertes und außergewöhnlich konkretes Wachstumsprofil.

Fortuna Mining (ISIN CA3499421020 WKN A40CFY) will nicht auf den nächsten Goldpreissprung warten. Das Unternehmen baut an einer Produktionsbasis, die auch dann Wert schaffen kann, wenn die Märkte nervös werden.

Und genau das macht diese Phase so spannend: Die nächste Wachstumsstufe scheint nicht mehr nur eine Vision zu sein. Sie nimmt Form an.

Goldene Zeiten für Fortuna Mining: Das ultimative Kraftpaket vor dem gigantischen Kurssprung!

Was Fortuna Mining hier auf den Tisch legt, grenzt an eine Sensation im Rohstoffsektor! Wer geglaubt hat, im Goldbereich gäbe es keine echten High-Flyer mehr, wird durch die atemberaubenden Fakten rund um das Diamba-Sud-Projekt und die Erfolgsmine Séguéla eines Besseren belehrt. Hier braut sich eine absolute Traumstory für Anleger zusammen!

Mit einem sensationellen internen Zinsfuß (IRR) von 60% und einer Amortisationszeit von unter einem Jahr katapultiert sich Diamba Sud direkt an die Weltspitze der rentabelsten Goldprojekte! Die Tatsache, dass Fortuna diese Cash-Maschine dank einer bombastischen Bilanz von über 800 Mio. USD Liquidität völlig entspannt aus eigener Stärke bauen kann, hebt das Unternehmen in eine völlig eigene Liga. Hier gibt es keine bösen Überraschungen, sondern operative Exzellenz in Reinkultur!

Zusammen mit dem gigantischen Ausbau von Séguéla steuert Fortuna unaufhaltsam auf die magische Marke von 500.000 Unzen Gold pro Jahr zu - und das bei fantastisch niedrigen Kosten und phänomenalen Gewinnmargen! Fortuna Mining liefert kein vages Zukunftsversprechen, sondern ein perfekt geöltes, hochprofitables Wachstumsmonstruum, das selbst bei schwankenden Goldpreisen traumhafte Cashflows generiert.

Fazit: Wer nach der perfekten Kombination aus maximaler Profitabilität, explosives Wachstumspotenzial und stahlharter Bilanzstärke sucht, kommt an Fortuna Mining nicht mehr vorbei. Die Rakete steht betankt auf der Startrampe - die nächste Dimension des Erfolgs hat soeben begonnen!

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei Ihren Investments - und verbleiben mit besten, aber wie immer spekulativen Grüßen, Ihre Redaktion von Mining Investor.

Besuchen Sie auch die Webseite von Fortuna Mining oder lesen Sie die Unternehmensunterlagen auf SEDAR+ (https://www.sedarplus.ca).





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