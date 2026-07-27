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CEOTRONICS AG erhält Auftrag über ca. € 2,6 Mio.



27.07.2026 / 13:55 CET/CEST

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Die CEOTRONICS AG erhielt von einem Industrie-Kunden, der sich u. a. auf Arbeits-/Gehörschutzprodukte spezialiert hat, einen Auftrag im Wert von insgesamt ca. € 2,6 Mio. für CT-ComLink Anschlusskabel.



"Aus verschiedenen Gründen können wir leider keine detaillierteren Informationen z. B. zum Auftraggeber und dem Endkunden veröffentlichen.", teilte der Vorstandsvorsitzende und CEO Thomas H. Günther mit.



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