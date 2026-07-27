Axo Metals: Entscheidende Umweltgenehmigung für San Antonio - Weg zur Goldproduktion frei

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Axo Metals erhält die zentrale Umweltgenehmigung für San Antonio. Das Goldprojekt in Mexiko rückt damit einen wichtigen Schritt näher an die Produktion

Axo Metals (TSXV: AXO) hat einen der wichtigsten Meilensteine auf dem Weg zurück zur Produktion erreicht: Die mexikanische Bundesumweltbehörde SEMARNAT hat die Umweltverträglichkeitserklärung - die sogenannte Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) - für das Goldprojekt San Antonio im Bundesstaat Sonora positiv beschieden. Damit liegt die zentrale behördliche Freigabe für Bau und Betrieb der Mine vor.

Für ein Entwicklungsunternehmen wie Axo ist die MIA das regulatorische Nadelöhr schlechthin. Die Genehmigung bestätigt die umweltrechtliche Tragfähigkeit des Vorhabens und deckt nach Unternehmensangaben die gesamte bestehende Infrastruktur sowie die aktuellen Ressourcen über alle Lagerstätten des Projekts hinweg ab. CEO Jonathan Egilo bezeichnete den Bescheid als das "definitive grüne Licht" der SEMARNAT, auf das man hingearbeitet habe, und verwies auf die Absicht, die vorhandene Infrastruktur zu nutzen und das Projekt zurück in die Produktion zu führen.

Ein Brownfield-Projekt mit vorhandener Anlage

Die Bedeutung der Genehmigung erschließt sich vor dem Hintergrund der Projekthistorie. San Antonio liegt rund 160 Kilometer südöstlich von Hermosillo in einer etablierten Bergbauregion und ist kein klassisches Greenfield-Vorhaben, sondern eine ehemals produzierende Anlage. Der Standort verfügt bereits über eine Heap-Leach- und Carbon-in-Column-Verarbeitung, die 2021 errichtet wurde, dazu Stromnetzanschluss, Straßenanbindung, ein Camp, Verwaltungsgebäude, Wasserrechte sowie den früheren Tagebau Luz del Cobre. Diese Kerninfrastruktur ist nach Angaben von Axo vollständig genehmigt und erfordert keine weiteren bodenrechtlichen Freigaben.

Genau dieser Brownfield-Charakter ist der Kern der Investmentstory: Statt eine Mine von Grund auf zu errichten, kann Axo auf einer weitgehend bestehenden Anlage aufsetzen - ein Ansatz, der Kapitalbedarf und Bauzeit gegenüber einem Neubau deutlich reduziert. Das Projekt wechselte über mehrere Stationen den Besitzer, zuletzt von Osisko Development zu Axo, das im Zuge der Übernahme auch vom reinen Kupferexplorer zum Goldentwickler umfirmierte.

Noch ein Verwaltungsschritt vor dem Abbau

Vollständig abgeschlossen ist der Genehmigungsprozess damit allerdings noch nicht. Vor Aufnahme des Abbaus in den Lagerstätten Sapuchi, Golfo de Oro und California muss Axo ein standardmäßiges Verwaltungsverfahren zur Änderung der Bodennutzung (Change of Use of Soils, CUS) abschließen. Der entsprechende Antrag wurde nach Unternehmensangaben bereits Anfang des Jahres eingereicht; das Management wertet ihn als routinemäßigen Nebenschritt und rechnet mit einer Genehmigung noch vor Jahresende. Für die bestehende Kerninfrastruktur ist eine solche Freigabe nicht erforderlich.

Anleger sollten diesen Punkt im Blick behalten: Zwar ist die schwierigste Hürde - die MIA - genommen, doch der tatsächliche Produktionsstart hängt noch am Abschluss des CUS-Verfahrens und der weiteren Bauvorbereitung.

Ressourcenbasis und nächste Schritte

San Antonio umfasst mehrere Lagerstätten innerhalb eines hydrothermalen Brekziensystems. In der Kategorie "Indicated" weist das Projekt aktuell rund 576.000 Unzen Gold (1,20 g/t) sowie 1,37 Millionen Unzen Silber aus; hinzu kommen 544.000 Unzen Gold (1,02 g/t) und 1,76 Millionen Unzen Silber in der Kategorie "Inferred". In der Summe bewegt sich die Goldressource damit im Bereich von rund einer Million Unzen - bei zusätzlichem Silberkredit.

Parallel zur Genehmigungsarbeit treibt Axo die technische und geologische Weiterentwicklung voran. Das Beratungsunternehmen P&E Mining Consultants erstellt eine vorläufige wirtschaftliche Bewertung (Preliminary Economic Assessment, PEA), deren Fertigstellung für das späte dritte Quartal 2026 erwartet wird. Diese Studie soll zugleich die Ressourcenschätzung auf einen aktualisierten Goldpreis fortschreiben - die bisherige Basis aus dem Jahr 2021 stützte sich noch auf einen Goldpreis von 1.750 US-Dollar je Unze, was angesichts der seither deutlich gestiegenen Notierungen erhebliches Aufwertungspotenzial nahelegt. Ergänzend läuft ein Bohrprogramm, das auch bislang untererkundete Zonen abseits der bekannten Ressourcengrenzen testet.

Einordnung

Die MIA-Erteilung ist für Axo Metals eine Zäsur. Sie verwandelt San Antonio von einem genehmigungsseitig noch offenen Entwicklungsprojekt in ein Vorhaben mit der zentralen Betriebsfreigabe in der Hand - und das in einer Phase, in der der Goldpreis auf historisch hohem Niveau notiert und Investoren zunehmend produktionsnahe Brownfield-Assets gegenüber langfristigen Explorationsgeschichten bevorzugen. Die Kombination aus bestehender Infrastruktur, vergleichsweise niedrigem Kapitalbedarf und nun gesicherter Umweltgenehmigung positioniert das Unternehmen für einen möglichen Produktionsneustart, dessen konkreter Zeitplan sich mit dem CUS-Bescheid und der PEA weiter konkretisieren dürfte.









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